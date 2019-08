Forchheim: Mehr Platz für Päckchen und Pakete

FORCHHEIM - Sie sehen aus wie gelbe Schrankwände: Jeweils vor den Aldi-Filialen im Forchheimer Stadtgebiet hat die Post zwei neue Packstationen in Betrieb genommen.

Wie große gelbe Schrankwände stehen die neuen Packstationen vor den Aldi-Filialen in der Bayreuther Straße und in der Hafenstraße. © Foto: Edgar Pfrogner



Die Deutsche Post DHL Group hat neue Packstationen in der Bayreuther Straße 10 und in der Hafenstraße 2 in Betrieb genommen, informiert die Pressestelle des Unternehmens. Die gelben Häuschen stehen jeweils auf dem ALDI-Gelände. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Neben den Packstationen können die Kunden ihre Päckchen und Pakete in den Filialen und DHL Paketshops abgeben. Unter www.deutschepost.de/postfinder können Postkunden die Adressen und Öffnungszeiten der Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen und Paketboxen abrufen.