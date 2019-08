Forchheim: Minis lassen die Fäuste fliegen

Schlägerei am Spielplatz: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Erst prügelten sich die Kinder und dann schlug auch noch die Mama zu.

Auf dem Spielplatz flogen die Fäuste. Foto: dpa



Da wurde nicht lange gefackelt: Auf dem Spielplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße kam es am Montagabend zunächst zum Streit unter dort spielenden Kindern, was dazu führte, dass ein Achtjähriger offensichtlich einem Dreijährigen eine Ohrfeige verpasste.

Der elfjährige große Bruder des Dreijährigen verteidigte seinen kleinen Bruder und schlug daraufhin dem Achtjährigen ins Gesicht.

Auf den Streit aufmerksam geworden, mischte sich dann auch noch die 36-jährige Mutter des Achtjährigen ein und verpasste dem Elfjährigen ein Schlag ins Gesicht. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

