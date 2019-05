Forchheim: Mit der Schneekanone gegen den Eichenprozessionsspinner

Die Stadt verdirbt dem Eichenprozessionsspinner mit einem Biozid den Appetit - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Die Härchen des Eichenprozessionsspinners sind brandgefährlich. Damit sich mit ihren Widerhaken erst gar nicht bei Mensch und Tier verfangen, bekämpft die Stadt die Tierchen mit einer Art Schneekanone.

Sieht aus wie eine Schneekanone, sorgt aber nicht für eine Weiße Pracht, sondern für einen gefahrlosen Aufenthalt im Sommer unter Eichen in Forchheim: Der Biozid–Nebel vertreibt den für Mensch und Tier gefährlichen Eichenprozessionsspinner. © Foto: Patrick Schroll



Von weitem ist ein beständiges Summen zu hören. Hinter dem Holzhaus auf der Schleuseninsel, wo sich im Sommer Jugendliche ums Lagerfeuer in der Nähe des Zeltplatzes versammeln, versprüht eine Art Schneekanone einen feinen Nebel meterhoch in die Eichen. Am Boden steht ein junger Mann mit Joystick in der Hand, drückt auf Knöpfe und bewegt Hebel. Damit steuert er die Kanone, die Waffe, mit der eine Firma aus Erlangen den Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner aufnimmt.

"Es ist ein rein biologisches Mittel", sagt einer der zwei Arbeiter. Für den Menschen sei es ungefährlich, dennoch soll es ein zuverlässiges Mittel gegen den Spinner sein. Sind die Blätter der Eichen mit dem feinen Nebel besprüht, trocknet er in rund vier Stunden ein und hinterlässt für die Tierchen einen im wortwörtlichen Sinne bitteren Nachgeschmack. Das Grün der Eichen lässt sich der Schädling nicht nur schmecken, sondern es ist auch für sein Überleben wichtig. Beißt der Spinner in das biozidbesprühte Blatt, vergeht der Raupe der Appetit. "Sie verhungert", sagt der Fachmann.

Damit von den gefährlichen Härchen des Tieres — sie entwickeln sich ab dem dritten von insgesamt sechs Larvenstadien — keine Gefahr für den Mensch ausgeht, war die Firma gleich mit zwei Fahrzeugen gestern in Forchheim unterwegs. Parallel zur Schleuseninsel war ein zweites Team im Kellerwald. Rund 300 Bäume sind dort mit dem Nebel aus der Kanone besprüht worden. Nicht alle Eichen, die das Baumkataster der Stadt zählt, können behandelt werden. Die Stadt konzentriert sich auf Orte, wo sich Schädling und Mensch nahe kommen. Neben dem Zeltplatz auf der Schleuseninsel und dem Kellerwald sind das Spielplätze, Friedhöfe oder entlang von Straßenzügen.

Härchen können Atemnot auslösen

Die fast unsichtbaren Härchen des Eichenprozessionsspinners, auch Brennhaare genannt, haben Widerhaken. Kommen Mensch oder Tier mit ihnen in Kontakt, können sie toxische Reaktionen auf der Haut auslösen. Festsetzen können sich die Haare auch beim Einatmen an Mund- und Nasenschleimhaut und das kann zu Bronchitis, Asthma bis hin zu Atemnot führen.

"In jeder Saison haben wir drei bis vier Wochen Zeit, um die Bäume zu besprühen", sagt der Fachmann. Und dann muss die Sonne mindestens so lange scheinen, bis das Mittel fest auf den Blättern eingetrocknet ist. Regen würde das Biozid abspülen, noch ehe es haften bleibt. Dieses Jahr macht sich der Eichenprozessionsspinner in Forchheim noch rar. "Bisher haben wir noch keine neuen Nester bei unseren Kontrollen gesehen", sagt ein Mitarbeiter des Gartenamts, der die Arbeiten im Blick behält. "Doch wir wollen vorbeugend tätig sein."

Mit der Kanone setzt die Stadt auf eine neue Kampftechnik. In den Jahren zuvor rückten Fachkräfte mit Hubsteigern an, um die Nester im obereren Kronenbereich händisch zu entfernen. Doch das ist technisch und zeitlich aufwendiger. Mit der Kanone ist ein Baum in wenigen Sekunden eingesprüht. Bis zu 25 Liter in der Minute können durch die Düsen gepresst werden. In ein paar Minuten war der Einsatz am Zeltplatz beendet. Einem ungefährlichen Lagerabenteuer in den Pfingstferien steht nichts mehr im Weg.

