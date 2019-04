Forchheim-Reuth: Schweizer-Keller wird wieder eröffnet

Traditionsgaststätte ab dem 1. Mai unter neuer Leitung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-REUTH - Der Schweizer Keller in Reuth hat eine neue Pächterin: Ab dem 1. Mai übernimmt Sabrina Wittnebel die Traditionsgaststätte.

Am Mittwoch, 1. Mai, wird der Schweizer Keller in Reuth wieder eröffnet. © privat



Am Mittwoch, 1. Mai, wird der Schweizer Keller in Reuth wieder eröffnet. Foto: privat



Neues aus der Forchheimer Gastro-Szene: Ab dem 1. Mai ist Sabrina Wittnebel die neue Pächterin am Schweizer Keller.

Ein wenig hat sie wohl das Kellerwirt-Gen im Blut: "Meine Mutter bewirtschaftete bereits früher den Schweizer Keller", sagt Sabrina Wittnebel. Die 37-Jährige betreibt einen eigenen Catering- und Partyservice und hatte bis März dieses Jahres drei Jahre lang die Mensa des Herder-/Ehrenbürg-Gymnasiums geführt.

Gepachtet hat Wittnebel den Keller von der Georgenbräu Buttenheim. Zur Eröffnung am Mittwoch, 1. Mai, gibt es ab 17 Uhr Spanferkel vom Grill. Auf den Tisch kommt regionale Küche, am Sonntag ab 12 Uhr Mittagstisch, am Freitag werden Heringe und Makrelen gegrillt.

Geöffnet ist der Keller montags bis samstags von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr.