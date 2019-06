Forchheim: Sanierung am Streits-Haus begonnen

FORCHHEIM - Weil hier während der großen Rathaus-Sanierung der berühmte Adventskalender unterkommen soll, brachte die Stadt nun beinahe in Rekordzeit die nötigen Arbeiten an einem angrenzenden Fachwerk-Schmuckstück in Gang.

Eine Hilfskonstruktion aus Holz nimmt vor dem sanierungsbedürftigen Streits-Haus bereits Gestalt an. © Anestis Aslanidis



Vor kurzem wurde damit begonnen, eine Arbeitsplattform auf der Rückseite des maroden Gebäudes zu erstellen. An dem Postkartenmotiv nagt nicht nur der Zahn der Zeit, auch Taubenkot, Feuchtigkeit und Pilzbefall machen dem Gebäude schwer zu schaffen, was für deftige Worte im Stadtrat sorgte. Auf einer Hilfskonstruktion wird das Gerüst zum Tragen kommen, das Haus selbst wird „überbaut“, damit die Arbeiter auch Wind-, Regen- und Sonnen- geschützt arbeiten können.

