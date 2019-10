Forchheim: Schülerbistro der Pestalozzischule prämiert

Für ein starkes Wir-Gefühl: Landesschülerrat zeichnet das Bistro aus - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Der bayerische Landesschülerrat zeichnet das Schülerbistro der Pestalozzischule Forchheim beim Wettbewerb "#Schulgemeinschaft – gemeinsam sind wir stärker" aus. Das Projekt überzeugte die Jury auf ganzer Linie.

Eine Ehre für das Schülerbistro der Forchheimer Pestalozzischule: Der bayerische Landesschülerrat hat das Projekt ausgezeichnet und mit 500 Euro Preisgeld bedacht. © StMUK



Die Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Klassen an der Pestalozzischule standen vor einem Problem: Sie haben an jedem Donnerstag Nachmittagsunterricht, doch die Schulmensa ist bereits mit der Verpflegung der angrenzenden Ganztagsschule ausgelastet.

Für einige Schülerinnen und Schüler war sofort klar, dass hier etwas getan werden muss. So starteten sie das Projekt „Schülerbistro“, mit dem sie eine angemessene Mittagsverpflegung für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sicherstellen wollten.

Saisonale und regionale Gerichte

Jede Woche neu wird nun von je zwei Schülerinnen oder Schülern in der Pause ein Gericht vorbereitet, das auf Bestellung für zwei bis drei Euro gekauft werden kann. Der Preis wurde bewusst niedrig gewählt, um allen Schülern die Möglichkeit zu geben, das Angebot zu nutzen.

Die Jury hat besonders beeindruckt, dass bei der Zubereitung der saisonalen Gerichte großer Wert auf Regionalität und Frische gelegt wird. Alle Rezepte wurden gemeinsam erarbeitet und in einem Kochbuch festgehalten, sogar teils auf fränkisch.

„Wir freuen uns sehr, dieses Projekt auszuzeichnen, da die Schülerinnen und Schüler genau das erreicht haben, was wir in unserem Wettbewerb fordern: die nachhaltige Stärkung der Schulgemeinschaft und die Hervorhebung des Wir-Gefühls im Schulalltag“, so die Jury, die aus Mitgliedern des Landesschülerrats und des Bayerischen Bündnisses für Toleranz bestand. Insgesamt fünf Schulen in Bayern wurden ausgezeichnet und erhalten ein Preisgeld über 500 Euro.