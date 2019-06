Forchheim: Senior übersieht Omnibus

Unfall auf der Theodor-Heuss-Allee - 11 000 Euro Sachschaden - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - Er hat den Omnibus nicht gesehen: Ein 84-Jähriger ist beim Abbiegen auf der Theodor-Heuss-Allee mit einem Bus zusammengestoßen.

Am Sonntag befuhr ein 84-jähriger VW-Fahrer die Eisenbahnstraße und bog nach links in die Theodor-Heuss-Allee ein. Hierbei übersah der Senior einen vorfahrtsberechtigten Omnibus. Der 72-jährige Busfahrer konnte trotz Bremsmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11<TH>000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.