Forchheim: Spektakulärer Polizei-Einsatz in der Paul-Keller-Straße

Polizei holt junge Männer aus der Wohnung: Richterliche Haftbefehle wurden vollstreckt - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Filmreifer Polizeieinsatz in der Paul-Keller-Straße am Mittwochfrüh. Hier holten die Beamten zwei 21- und 23-jährige Männer ab.

In den frühen Morgenstunden holten die Beamten die beiden Männer aus der Wohnung. © News



Drei Einsatzwagen der Polizei postieren sich frühmorgens in der Paul-Keller-Straße, bewaffnete Polizisten stürmen eine Wohnung und führen zwei Personen ab — ein spektakulärer Einsatz, trotzdem stand nichts davon im Polizeibericht und also auch nicht in der lokalen Tageszeitung. Augenzeugen fragten in der Redaktion nach dem Grund und wir konfrontierten damit die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth.

So lautet die Antwort: Am Mittwoch, 5. Juni, gegen 7 Uhr, haben Polizeibeamte in der Paul-Keller-Straße in einer Wohnung richterlich erlassene Haftbefehle vollstreckt. Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden festgenommen. Alle Polizeibeamten stammen von Bamberger Dienststellen. An dem Einsatz waren weder SEK- noch USK-Einheiten beteiligt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen in Sachen Betäubungsmittelkriminalität kann die Polizei darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte erteilen.

