Forchheim: Sportfest mit Gästen aus Le Perreux

Am kommenden Wochenende wird die Städtepartnerschaft gefeiert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das alle zwei Jahre stattfindende Sportfest ist einer der Höhepunkte der Städtepartnerschaft zwischen Forchheim und Le Perreux. Vom 30. Mai bis 2. Juni ist eine Delegation der Vereine aus Le Perreux wieder zu Gast in Forchheim.

Am Sonntag sind die Radfahrer von Le Perreux aus auf die 800 Kilometer lange Tour nach Forchheim aufgebrochen. Foto: Marc Deniel



Mit dabei sind zwölf Radfahrer, die am vergangenen Sonntag in Le Perreux zur 800 Kilometer langen Radtour nach Forchheim aufgebrochen sind. Am Freitag, 31. Mai, zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr fährt die französische Gruppe zusammen mit den Forchheimer Radsportlern auf dem Paradeplatz in Forchheim ein.

Am kommenden Wochenende sind aber auch die Judoka, Schwimmer und Bogenschützen aus der französischen Partnerstadt an der Marne zu Gast in Forchheim. Am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 12 Uhr, nehmen die Sportler im Königsbad an einer Gaudi-Staffel teil. Die Teilnehmer des Schwimmwettkampfes können angefeuert werden. Beim Volleyballspiel kann jeder mitmachen.