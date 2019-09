Forchheim: SSV Triathleten sind beim Schuhe-Anziehen aus dem Tritt geraten

Trotz Panne erfolgreiches Ergebnis zum Saisonabschluss - Blick auf Neues

FORCHHEIM - Das Team des SSV Forchheim hat beim letzten Wettkampf eine solide Triathlon-Saison mit kleinen Schönheitsfehlern abgeschlossen. Im nächsten Jahr kommt Verstärkung.

Der SSV Forchheim beim Triathlon in Baunatal. Es war das letzte Saisonrennen. Am Start: Micha Grosch, Ralf Gärtner, Steffen Lotter und Matthias Hohlrieder. Foto: Michael Stirnweiß



Am Sonntag hat der letzte von insgesamt fünf Triathlon-Wettkämpfen in der 2. Bundesliga Süd stattgefunden. Dieses Jahr war es für die Athleten des SSV Forchheim besonders schwer den Klassenerhalt zu sichern, zumal diese Saison die Liga erstmals mit 16 Mannschaften voll besetzt war und die letzten beiden Mannschaften die Liga am Ende verlassen müssen.

Mit einem 10. Rang im abschließenden Teamrennen sicherten sich die Jungs den Klassenerhalt und schlossen die Saison auf dem 14. Gesamtrang ab.

Kleine Missgeschicke

So reibungslos die Saison bisher verlief, hofften die Forchheimer auf einen der vorderen Plätze beim Teamrennen, denn bisher gab es weder Zeitstrafen noch Stürze auf dem Konto der Athleten. So verlief das Schwimmen als Auftakt nach Maß. Nach 750 Metern schlug das Quartett nach 9:35 Min an – die zweitbeste Zeit des Tages. Auf dem Rad kam Micha Grosch beim Hineinschlupfen in den Schuh aus dem Tritt und verlor aus voller Geschwindigkeit den Radschuh. Das kostete zunächst sechs Platzierungen. Das Team versuchte sich neu zu sortieren, fand aber nicht mehr den eigenen Rhythmus und fuhr den verlorenen Sekunden hinterher.

Trotz der Panne standen am Ende 42 Km/h auf dem Tacho. Nach zu frühem Öffnen des Helms, mussten die Forchheimer zehn Sekunden Zeitstrafe absitzen und verloren einen weiteren Platz.

Forchheimer Nachwuchsathlet Jan Pluta am Start

Bei der Abschlussdisziplin unterstützten sich Micha Grosch, Ralf Gärtner, Steffen Lotter und Matthias Hohlrieder wieder gewohnt gut und beendeten den Wettkampf erfolgreich mit einer soliden Saison in der zweiten Triathlon Bundesliga.

Schon jetzt freut sich die Mannschaft auf die kommende Saison. Als Forchheimer Nachwuchsathlet wird Jan Pluta die SSV-Farben erstmals auch im Ligabetrieb tragen. Das Ausnahmetalent wird vor allem durch seine Laufleistung eine Bereicherung sein, heißt es in der Mitteilung des SSV.

Für Matthias Hohlrieder und Christoph Prem steht im September das eigentliche Saisonhighlight an. Sie starten im rumänischen Constanta beim Europacup. Der SSV wünscht viel Glück und freut sich auf 2020.