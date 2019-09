Forchheim sucht neue Engel

FORCHHEIM - Für den „Forchheimer Adventskalender – der schönste der Welt“ sucht die Stadt Forchheim für 2019 drei Weihnachtsengel im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.

2016 öffnete Engel Johanna die erste Türe des Adventskalenders. © Ralf Rödel



Die Stellenbeschreibung der Engel liest sich so: „Die Aufgabe der Weihnachtsengel ist es, in der Zeit vom 1. bis zum 23. Dezember jeweils um 18.30 Uhr das jeweilige Fenster des Tages am historischen Rathaus zu öffnen, den Prolog zu sprechen und aus der Lostrommel mit 40.000 Losen den Tagesgewinner zu ziehen.“

„Wer herzlich und kontaktfreudig ist und sich bereits heute auf das Leuchten der Kinderaugen freut, sollte sich bis 21. Oktober mit einem kurzen Bewerbungsschreiben inklusive eines Portraitfotos bewerben. Ich bin überzeugt, dass wir wieder drei bezaubernde Weihnachtsengel finden werden“, sagt Bürgermeister Franz Streit.

Die „Einstellungsgespräche“ finden in den Herbstferien vom 28. bis zum 31. Oktober 2019 statt. Die Bewerberinnen sollten einen Bezug zu Forchheim und Zeit für zahlreiche Auftritte haben. Bewerbungen an nico.cieslar@forchheim.de.