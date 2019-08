Forchheim: Unfallserie auf der A 73

Mondeo prallt gegen Leitplanke - Nachfolgende Autofahrer bemerken den Unfall zu spät

FORCHHEIM - Vier Verletzte, drei völlig demolierte Autos und 50000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz einer Unfall-Serie auf der A 73 in der vergangenen Nacht.

Die A 73 war mehrere Stunden lang total gesperrt. © Patrick Seeger/Archiv (dpa)



Beim Auffahren auf die A 73 in Fahrtrichtung Suhl geriet am Sonntagabend ein 19-jähriger Fahrer gegen 22.45 Uhr an der Anschlussstelle Forchheim-Nord ins Schleudern. Nachdem er beide Fahrstreifen „überquert“ hatte prallte er mit seinem Ford Mondeo in die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug kam total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen.

Ein nachfolgender 39-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall und wollte dem Unfallfahrer Hilfe leisten. Dazu stellte er seinen Seat Leon ordnungsgemäß mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Standstreifen ab.

Dies wiederum wurde von dem 40-jährigen Fahrer eines mit vier Personen besetzten VW Touran bemerkt. Den auf dem linken Fahrstreifen liegenden Ford Mondeo nahm er jedoch zu spät wahr und fuhr mit hoher Geschwindigkeit das Heck des Wagens. Anschließend schleuderte der VW Touran nach rechts und prallte auf den auf dem Standstreifen stehenden Seat Leon.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa. 50000 Euro. Die insgesamt vier Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bamberg gebracht. Die A 73 war bis etwa 2.30 Uhr total gesperrt.

