Forchheim: "Walk of Beer" erhält Auszeichnung

Themenroute wurde in München mit der bayerischen "Goldenen BierIdee" prämiert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/MÜNCHEN - Seit Oktober 2018 gibt es in Forchheim den Walk of Beer, eine geschichtliche Themenroute, die die Innenstadt und den Kellerwald verbindet. Jetzt wurde der Walk of Beer in München mit der Bayerischen "Goldenen BierIdee" ausgezeichnet.

Biersommelier Markus Raupach, Bürgermeister Franz Streit, Tourismuschef Nico Cieslar, Bierkönigin Miriam I und Logodesigner Frank Schneider (v.li.) bei der Preisverleihung in München. © Stadt Forchheim



"Ich habe mich riesig über die Auszeichnung gefreut, es ist eine große Würdigung für die Arbeit, die ich in das Projekt gesteckt habe. Der Walk of Beer Forchheim wird somit bayernweit bekannt", so Nico Cieslar, Ideengeber und Leiter der Tourist-Information Forchheim.

Die gemeinsam vom Bayerischen Brauerbund und dem Hotel- und Gaststättenverband verliehene Auszeichnung richtet sich an Firmen, Institutionen, Vereine und Personen, die sich in besonderer Weise um den Stellenwert des Bayerischen Bieres verdient gemacht haben. Vor allem ungewöhnliche, innovative Ideen für die Vermarktung von Bayerischem Bier werden prämiert.

Zusammen mit Biersommelier Markus Raupach, Bürgermeister Franz Streit, Bierkönigin Miriam I. und dem Logodesigner Frank Schneider nahm Cieslar den Preis entgegen.

