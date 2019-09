Forchheim: Weber & Ott-Aktionäre kämpfen um mehr Geld

Geplante Aufkauf der Aktien ist noch nicht in trockenen Tüchern - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Dieser Vorwurf hat es in sich: Die Weber & Ott AG habe seinen Wert als Unternehmen niedriger gerechnet, als es der Tatsache entspricht. Das behauptet Christian Werner aus Paderborn. Seine Verbindung zu Forchheim besteht über Aktien von Weber & Ott, die zwei Firmen in ihrem Depot haben.

Es war sehr wahrscheinlich die letzte Versammlung der Aktionäre in der über 110-jährigen Geschichte der Weber & Ott AG. © Arne Dedert (dpa)



Diese Firmen hat der Paderborner bei der Hauptversammlung der Aktionäre von Weber & Ott in Forchheim vor einer Woche vertreten.

Es war sehr wahrscheinlich die letzte Versammlung der Aktionäre in der genau 120-jährigen Geschichte der Aktiengesellschaft Weber & Ott, denn der bisherige Großaktionär hat das von Gesetzeswegen ermöglichte Verfahren eines sogenannten Squeeze Outs beantragt. Es sieht vor, dass ein Großaktionär, der mindestens 95 Prozent der Aktien hält – im betreffenden Fall waren es zuletzt 98,2 Prozent – die restlichen Aktien der Kleinaktionäre aufkauft. Das ist auf der Versammlung vor einer Woche mit Stimmenmehrheit beschlossen worden.

Die AG verspricht sich davon Geld und Zeit, die es für die jährlichen Hauptversammlungen aufwenden muss, zu sparen, wenn am Ende nur noch ein Hauptaktionär, der ohnehin mit dem Unternehmen verbandelt ist, übrig bleibt. Doch für den Paderborner Werner ist die Sache noch nicht erledigt. Er will für den Abkauf der Aktien mehr Geld, mehr als die 9,50 Euro pro Aktie.

Für wie viel Euro der einzelne Anteilsschein den Besitzer wechselt, bestimmt ein Gutachter. Er blickt auf die Zahlen des Unternehmens, am Ende legt er einen Preis fest. Ein Prüfer, vom Gericht bestellt, überprüft das Ergebnis.

Das ist das Argument von Firmenvorstand Oliver Dück: „Wir haben alle geforderten Auskünfte für das Verfahren gegeben.“ Er sieht einem von Werner angekündigten Einspruch locker entgegen. Über ein sogenanntes Spruchverfahren, das Werner „auf jeden Fall“ nutzen will, könnte bei Erfolg der Preis pro abzukaufender Aktie steigen. Nach den Zahlen von Werner entspräche ein Stückpreis von elf Euro eher dem tatsächlichen Wert.

Ein Spruchverfahren verliefe über den Tisch eines Richters, der sich beide Seiten anhöre, so Werner, der in diesem Bereich schon Erfahrungen gesammelt hat. Manche Verfahren, an denen er beteiligt sei, liefen schon über Jahre. „Bei anderen Verfahren habe ich es auch geschafft, es zu einem schönen Vergleich zu bringen“, so Werner. Von dem nicht nur er profitieren würde. Ein möglicherweise neu gefundener Abnahmepreis gelte stellvertretend für alle Aktionäre.

Mit mehr Geld nach Hause gehen

Können sich beide Parteien nicht einigen, könnte der Richter am Ende einen Beschluss fassen, gegen den wiederum vor dem Bayerischen Oberlandesgericht Beschwerde eingelegt werden könnte. Das sind viele „Könnte“ für die Aktionäre. Einer unter ihnen ist Günther Raß. Für ihn könnte das bedeuten, dass er am Ende mit mehr Geld nach Hause geht. Bei der Hauptversammlung beantragte der Nürnberger 12,50 Euro pro Aktie, ein Preis, der selbst nach den komplexen Berechnungen des Paderborners Werner wohl definitiv den tatsächlichen Wert des Unternehmens überschreiten würde.

Ein Aktionär aus dem unterfränkischen Dettelbach hingegen schmiedet mit den ausstehenden Erlösen seiner 10.000 Aktien bereits Pläne: Der Senior will gezielt auf die Suche nach Unternehmen gehen, bei denen ein Squeeze Out in den nächsten Jahren denkbar ist. Er spekuliert offen auf hohe Barabfindungen für die Aktien. Dass das in der Branche keine ungewöhnliche Vorgehensweise ist, sagt Werner.

„Man muss dafür aber ein gutes Näschen haben, dann sind auch gute Renditen möglich, wenn es zu einem Squeeze Out kommt.“ Mitunter könnten Jahre vergehen, bis es tatsächlich zu einem Aufkauf der Aktien der Kleinaktionäre komme, gibt der Paderborner zu bedenken. „Aber es gibt private Anleger und Fonds, die sich auf solche Situationen versteift haben und die hoffen, dass es mit einem Spruchverfahren zu einem besseren Ergebnis kommt.“

Rein rechtlich steht Werner - wie auch allen anderen Kleinaktionären - die Möglichkeit zu, mit einer Anfechtungsklage gegen den Aufkauf der Kleinaktionäre, dem Squeeze Out, vorzugehen. Laut Werner müssen Weber & Ott hierfür formale Mängel nachgewiesen werden. Diese sieht Christian Werner in der Einladung zur Hauptversammlung. Sie sei „fehlerbehaftet“.

Aussicht auf Erfolg?

Ob er den Klageweg beschreitet, lässt er offen. Er müsse sich erst mit den Rechtsanwälten in seinem Netzwerk beratschlagen und die möglichen Kosten und Erträge, die am Ende eines solchen Verfahrens stehen, durchrechnen. „Ich muss mir zuerst zu 100 Prozent sicher sein, dass eine Anfechtung Aussicht auf Erfolg hat“, sagt der Paderborner Werner.

Am Ende könnte die Geschichte der Aktiengesellschaft Weber & Ott in Forchheim noch ein Stück länger als geplant fortgeschrieben werden. Könnte, wohlgemerkt.