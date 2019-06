Forchheim: Zentraler Verkehrs-Knotenpunkt ist gesperrt

Kreuzung Bamberger Straße/Adenauerallee wird vom Bauamt erneuert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine der wichtigsten Kreuzungen Forchheims ist noch bis Freitag, 14. Juni, lahmgelegt. Der Verkehr wird bis dahin großzügig um den Knotenpunkt Bamberger Straße/Adenauerallee herumgeleitet.

Bis Freitag geht an der Kreuzung Bamberger Straße/Adenauerallee nichts mehr. © Ulrich Graser

Der Grund: Die Straßendecke der Kreuzung weist schon wieder so tiefe Spurrillen auf, dass „ein massives Unfallrisiko“ besteht, wie der zuständige Amtsleiter im städtischen Bauamt, Werner Schaup, sagt.

Bis zum Freitag wird zunächst der Belag abgefräst, „tiefer als sonst“, dann kommt ein neuer Belag drauf, der muss auskühlen und schließlich wird neu markiert. Kostenpunkt: 90.000 Euro.

Vom 6. August bis zum 6. September geht die Fahrbahnsanierung der Bamberger Straße in Richtung Hauptstraße weiter, bis zum Katharinenspital. Parallel dazu werden Spurrillen in der Wiesentstraße auf der Höhe Schiefes Haus beseitigt. Das freut besonders die Fahrer tiefergelegter Autos, weil diese dann nicht mehr wie bisher auf die Straße aufsetzen.

