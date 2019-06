Forchheim: Zwei Mal Unfallflucht nach Parkplatz-Remplern

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zwei Mal Unfallflucht nach Parkplatz-Remplern: Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher.

Symbolbild © colourbox.com



Symbolbild Foto: colourbox.com



Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bayreuther Straße einen geparkten Toyota angefahren und beschädigt. Geschätzte Reparaturkosten: rund 2500 Euro.

Bereits am Freitagmittag wurde auf einem Parkplatz eines Spielwarengeschäfts in der Boschstraße ein geparkter Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise in beiden Fällen: = (0 91 91) 70 900.