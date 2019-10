Forchheimer auf dem Jakobsweg

Schüler des EGF sind unterwegs. Im Gepäck haben sie Wünsche von Forchheimern - vor 46 Minuten

FORCHHEIM - "Das EGF trägt euren Wunsch bis an das Ende der Welt": Unter diesem Motto sind 13 Elftklässler des Ehrenbürg-Gymnasiums zusammen mit ihrer Lehrerin Kerstin Kraus-Zeller vor einigen Tagen zu einer zwölftägigen Pilgerreise entlang des Camino Portuges aufgebrochen.

Ein wichtiges Ziel auf ihrer Pilgerreise auf dem Jakobsweg haben die Elftklässler des Ehrenbürg-Gymnasiums schon erreicht: Die Kathedrale in Santiago de Compostela.



Die jungen Leute besuchen im Fach Religion das Projektseminar Jakobsweg und haben sich bereits im vergangenen Schuljahr mit dem Thema Pilgern auseinander gesetzt. Dabei sind sie nicht die ersten Forchheimer Schüler, die auf dem Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela wandern. Das P-Seminar hat in den vergangen Jahren schon so manche auf die bekannte Pilgerroute gebracht. Doch haben sich die diesjährigen Elftklässler eine ganz eigene Aktion dazu ausgedacht - und die steht unter oben genannten Motto.

Spende an den ASB

Nach den Osterferien haben sie in den Forchheimer Kirchen so genannte "Wünscheboxen" aufgestellt. Dort konnten Gläubige ihre Herzenswünsche einwerfen, zusammen mit einer kleinen Spende. Aus der kleinen Spende wurde eine Summe von 1020 Euro, die die Schüler vor ihrer Abreise an das Team des ASB Forchheim übergeben haben. Passend zum Motto der Schüler soll das Geld dem ASB-Wünschewagen zu Gute kommen, der schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einmal an ihren Lieblingsort bringt (wir berichteten).

Wimpel im Gepäck

Die Wünsche aus den Wünscheboxen indes hatten die Schülerinnen und Schüler im Gepäck, als sie am vergangenen Donnerstag ins Flugzeug stiegen. Übertragen auf Wimpel wollen sie diese in Finisterre aufhängen.

Die Klippen des Kap Finisterre bilden das Ende der iberischen Insel und den inoffiziellen Schlusspunkt des Jakobsweges. Das ist das Ziel der Forchheimer Elftklässler. Eine wichtige Etappe auf ihrem Weg dorthin haben sie trotz Regenwetter schon erreicht - die Kathedrale in Santiago de Compostela. Am Samstag wollen sie in Finisterre ankommen - mit den Herzenswünschen der Forchheimer.