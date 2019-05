Forchheimer Feuerwehr feiert den Florianstag 2019

FORCHHEIM - Trotz der zu Beginn des Tages kalten Temperaturen konnte die Freiwillige Feuerwehr Forchheim um den Vorsitzenden Josua Flierl und Kommandanten Jürgen Mittermeier zahlreiche Gäste beim Florianstag 2019 begrüßen. Und geboten war einiges.

Auch die jüngere Generation hatte ihren ebenso lehrreichen wie brenzligen Spaß. Foto: Roland Huber



Beim Florianstag der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim durften auch die kleinen und kleinsten Kinder in Schutzanzüge schlüpfen und die lodernden Flammen bekämpfen.

Hinterher ging’s auf die Riesen-Hüpfburg oder zum Zauberer in der Halle. Groß und Klein schauten zu, als die FFW mit einer kontrolliert herbeigeführten Explosion zeigte, wie sich in Brand geratenes Fett in die Haut fressen kann.

Apropos: Essen und Trinken gab es beim Florianstag satt, ganz ohne Gefahr. Hunderte Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, der Feuerwehr ihre Aufwartung zu machen.