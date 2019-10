Forchheimer muss wegen Streit um 20 Euro ins Gefängnis

31-Jähriger wollte Schulden von seinem Nachbarn eintreiben - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ungewöhnliche Szenen im Amtsgericht Forchheim: Ein Angeklagter, der von der Polizei hereingeführt wird, und ein Opfer, das darum bittet, ihn nicht zu stark zu bestrafen. Es sind Szenen aus einer Verhandlung über einen Streit um 20 Euro, der im Februar 2019 komplett aus dem Ruder gelaufen ist.

Der Forchheimer Thomas M. klopfte damals bei seinem Nachbarn Guido B. (Namen geändert) an die Tür, weil dieser ihm laut eigener Aussage „seit Wochen 20 Euro schuldete“. Weil B. das Geld noch nicht zurückzahlen konnte, kam es zum Streit. Der Angeklagte Thomas M. sagte aus, B. hätte ihn aus seiner Wohnung schubsen wollen, woraufhin er ihn in den Schwitzkasten genommen habe. Als sich B. befreien wollte, sei er gestolpert und in einen Glastisch gefallen, der daraufhin zu Bruch ging und B. einige Schnittwunden an der Hand bescherte.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklageschrift noch festgestellt, M. hätte B. mit Absicht auf den Glastisch „geworfen“. Guido B. unterstrich in der Verhandlung jedoch M.s Aussage: „Es war ein Unglück.“ Trotzdem habe er vorher nicht versucht, seinen Besucher aus der Wohnung zu schubsen, sondern habe Geschirr abgespült, bis M. ihn unvermittelt attackiert habe. Außerdem soll M. ihn beleidigt haben. Nach dem Vorfall wollte B. direkt zur Polizei gehen. Als er über den Hof lief, beleidigte M. ihn erneut.

Opfer bittet um milde Bestrafung

Guido B. schien bis auf seine Schnittwunden keine bleibenden Verletzungen davongetragen zu haben. Am Ende seiner Aussage gab er Thomas M. die Hand und bat Richterin Silke Schneider „ihn nicht zu arg zu bestrafen“.

Thomas M. ist kein unbeschriebenes Blatt: Sieben Vorstrafen hat er bereits im Bundeszentralregister verzeichnet, aufgrund von mehrfacher Trunkenheit im Verkehr und wegen Einbruchs. Zuletzt hatte er eine viermonatige Bewährungsstrafe wegen Diebstahls erhalten. Damals hatte der opiatabhängige M. die Auflage erhalten, eine Therapie zu machen. Die begann er zwar, weil er jedoch auf der Station gedealt hatte, widerrief Richterin Schneider die Bewährung. M. sitzt deshalb zur Zeit seine Haftstrafe in der JVA Bamberg ab und kam in Polizeibegleitung ins Amtsgericht.

Kriminelle Energie vorhanden

]Die Staatsanwaltschaft hielt M. zugute, dass er teils geständig war und auch Reue zeigte. Er sei jedoch auch mehrfacher „Bewährungsversager“ und habe zudem hohe kriminelle Energie gezeigt, indem er B. in den Schwitzkasten genommen hatte. Die beiden Staatsanwälte forderten eine Haftstrafe von sechs Monaten.

M.s Anwältin kam bezüglich des Tatvorwurfs zu einem ähnlichen Schluss. „Er ist nicht vorbestraft und war durch Alkoholkonsum enthemmt“, sagte sie in ihrem Plädoyer. Sie beantragte fünf Monate auf Bewährung.

Richterin Silke Schneider sah keine positive Sozialprognose und verurteilte M. zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die an seine bisherige Haftzeit angehängt wird. „Bewährung kann ich Ihnen wirklich nicht mehr geben. Alle vorherigen Bewährungen mussten schon widerrufen werden“, sagte Schneider. M. behielt sich vor, gegen das Urteil anzugehen und zeigte zum Schluss Reue: „Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen.“

Julian Hörndlein E-Mail