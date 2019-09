Forchheimer ParkCafé wird zum Hotel

Drei Doppelzimmer und Küchenzeile: Aus Lokal wird Apartmenthotel - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - Das Parkcafé in der Spitalstraße wird zu einem Hotel umgebaut, darüber informierte Bauordnungsamtsleiter Stefan Schelter in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats.

Dort wo bislang Kaffee, Kuchen und Cocktails serviert werden, sollen bald Hotel-Gäste nächtigen: Das ParkCafé in der Spitalstraße soll zum Apartmenthotel umgebaut werden. © Michael Endres



„Bauplanungsrechtlich können wir nichts dagegen tun“, sagte Schelter, der den Stadträten des Bauausschusses den Bericht des Stadtbauamtes zur Kenntnis vorlegte. Denn für das Vorhaben sei lediglich eine Nutzungsänderung einer Gewerbefläche zu beantragen.

„Das Vorhaben umfasst die Nutzungsänderung und den Umbau der Räumlichkeiten des bisherigen Cafés zu einem Apartmenthotel“, informierte auch die Tischvorlage die Stadträte. Dabei sollen in dem bisherigen Café Wände eingezogen werden, und so drei Doppelzimmer entstehen, die jeweils über ein eigenes Bad und auch eine eigene Küchenzeile verfügen.

Seit fünf Jahren gibt es das „ParkCafé, im Frühjahr 2014 eröffnete der Burker Gastronom Christopher Kraus, nach dem Restaurant „Zum Alten Zollhaus“ im Jahr 2007, das Café gleich gegenüber mit dem in Forchheim prominent besetzten Namen — in Anlehnung an das längst geschlossene Kaffeehaus in der Bamberger Straße am Eingang zum Stadtpark.

„Wichtig für das Stadtbild“, sei der Bereich rund um das frühere Krankenhausgelände, betonte Schelter, befinde sich das Grundstück doch im „denkmalgeschützten Ensemble-Bereich der Altstadt Forchheims“.

Gerade hier habe sich das Erscheinungsbild der Stadt, nicht zuletzt mit dem Um- und Neubau des ehemaligen Krankenhauses in hochwertige Wohnungen in bester Innenstadtlage stark verändert. „Die geplante Umnutzung entspricht den vorherrschenden Merkmalen und fügt sich demnach städtebaulich in die nähere Umgebung ein“, lautet das Urteil des Stadtbauamtes, das das „gegenständliche Vorhaben aufgrund der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit seitens des Stadtbauamtes befürwortet“.

Der angrenzende Garten an der Wiesent, der als Außenbereich des Restaurants „Zum Alten Zollhaus“ genutzt wird, das wollte Manfred Mauser (FBF) von Stefan Schelter wissen, „bleibt von der Umnutzung unbenommen“.

