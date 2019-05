Forchheimer Polizei sucht Smartphone-Diebe

Täter hatten vier hochwertige Handys aus dem Laden geklaut - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Polizei Forchheim sucht nach Zeugen eines Vorfalls am Dienstagmittag in der Innenstadt: In einem Telefonladen wurden von Unbekannten vier hochwertige Smartphones entwendet.

Eine anschließende Fahndung blieb erfolglos. Ein mögliches Fluchtfahrzeug, vermutlich ein silberner C-Klasse-Mercedes, soll im Bereich der Karolinger Straße/Nell-Breuning-Straße geparkt gewesen sein.

Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon: (09191) 70900.

