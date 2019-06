Forchheimer Schüler laufen für Spendenprojekt

Sie laufen, um anderen Kindern Gutes zu tun: Mehr als 300 Schüler und Schülerinnen der fünften bis siebten Klassen des Ehrenbürg-Gymnasiums (EGF) haben beim Spendenlauf Geld für den guten Zweck erlaufen. Die Spendengelder werden in den nächsten Wochen eingesammelt. Die Summe geht in diesem Jahr an die Duang Prateep Foundation (DPF) in Thailand. Die Organisation, die als Slumschule in Bangkok begann, wird vom Lehrerkollegium des EGFs unterstützt. Jürgen Göpfert vom Förderverein „Freunde der DPF“ wird in den nächsten Wochen die Spendengelder persönlich entgegen nehmen. © Foto: Kolja Lücking