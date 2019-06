Forchheimer Triathlon: Diese Straßen sind gesperrt

Das Sportevent vor dem Sting-Konzert beeinträchtigt den Verkehr - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wie auf diversen Straßentransparenten angekündigt und in den NN berichtet, wirft nicht nur der Konzertbesuch von Sting seine Schatten voraus.

Der Sonntagvormittag gehört rund 500 Sportlern, die beim Stadttriathlon des SSV nach dem Schwimmen im Königsbad auf dem Rad durch die Stadt jagen, ehe die abschließenden Meter risikofrei zu Fuß auf Gehwegen zwischen Käsröthe, Trubach und Industriegebiet Süd bewältigt werden.

Um jedoch die Sicherheit auf der Radstrecke zu gewährleisten, kommt es zu Einschränkungen im Verkehr, der auch die regulären Badebesucher betrifft: Äußere Nürnberger Straße zwischen Käsröthe und Luitpoldstraße, Käsröthe selbst, Schönbornstraße, Luitpoldstraße, Karolingerstraße, Ruhalmstraße und die Jahn-Straße sind von 7.30 Uhr bis 13 Uhr gesperrt.

Es gilt absolutes Halteverbot ab 6.30 Uhr. Anwohner sind gebeten, Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Stadteinwärts ist dafür die Brandt-Allee vom Sportevent unbenommen. Feuerwehr und THW geben vor Ort Hinweise.

Am Wochenende 22. und 23. Juni 2019 geht es heiß her auf dem Forchheimer Jahn-Gelände: Am Samstag werden die 90er gefeiert - auf der großen 90er-Tour mit Blümchen, Oli. P und Co. Und am Sonntag gibt an gleicher Stelle Weltstar Sting sein ausverkauftes Open-Air-Konzert vor 12.000 Fans. Wir haben den Arbeitern beim Aufbau auf dem Rasen über die Schultern geschaut.