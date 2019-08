Forchheimer Werbegemeinschaft löst sich auf

Auf dem Annafest wurde der Traditionsverein "zu Grabe getragen" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Werbegemeinschaft hat viele Spuren in der Stadt hinterlassen: Vom wohl schönsten Adventskalender der Welt auf dem Rathausplatz, der es immerhin bis ins Guinessbuch der Weltrekorde schaffte, der "Brötchentaste" für eine halbe Stunde kostenlos Parken in der Innenstadt oder das zwischenzeitlich überarbeitete Altstadtfest. Bald ist die Werbegemeinschaft Geschichte.

Der Weihnachtsmarkt mit dem wohl schönsten Adventskalender der Welt am Forchheimer Rathausplatz geht unter anderem auch auf das Konto der Werbegemeinschaft. © Archivfoto: Patrick Schroll



Der Weihnachtsmarkt mit dem wohl schönsten Adventskalender der Welt am Forchheimer Rathausplatz geht unter anderem auch auf das Konto der Werbegemeinschaft. Foto: Archivfoto: Patrick Schroll



Einheitliche Öffnungszeiten. Dieses Thema hat die Werbegemeinschaft Forchheim Zeit ihres Vereinslebens verfolgt. Bis heute. Es gibt sie noch nicht, sie sind aber weiterhin Thema in Forchheim. Trotzdem soll nach 40 Jahren Schluss sein mit der Vereinigung der Geschäftstreibenden. Vorsitzender Michael Csépai hat den Verein mit einem Treffen auf dem Forchheimer Annafest zu Grabe getragen, wie er selbst sagt. Die Nachfolge ist mit dem Verein "HeimFOrteil" längst am Start (wir berichteten).

"Haben uns als Stadt kleingeredet"

Mit dem Ende der Werbegemeinschaft, die Csépai in den vergangenen vier Jahren führte, "werden alte Zöpfe abgeschnitten", sagt der Hausener. Und: "Es ist Zeit für etwas Neues." Der Werbegemeinschaft hatte es in den vergangenen Jahren an Durchschlagskraft gemangelt. Es gibt Mitglieder, denen manches überdrüssig geworden sei, so Csépai. Neue Ideen, sagen einige Engagierte, konnten sich nur schwer durchsetzen, wenn überhaupt.

"Wir haben uns als Innenstadt bewusst immer ein Stück kleiner gemacht, als wir eigentlich sind. Das ändert sich jetzt", ist Csépai überzeugt. Mit dem im April gegründeten Verein "HeimFOrteil" sieht er die Händler der Innenstadt in einer guten Hand. Positiv hebt er auch City-Managerin Elena Büttner hervor. "Genau so habe ich mir die Zusammenarbeit immer gewünscht", so Csépai. Er führte sein Amt die Jahre über ehrenamtlich aus. "Ohne eine hauptamtliche Unterstützung von Seiten der Stadt ist das auf Dauer nicht möglich."

Eine der letzten größeren Schlagzeilen, mit denen die Werbegemeinschaft in Verbindung steht, ist das Altstadtfest, bei dem der Verein als Organisator ausgestiegen ist. Schärfere Sicherheitsvorschriften hätten Csépai zu diesem Schritt bewogen. "Wäre etwas auf dem Fest passiert, hätte ich als Vorsitzender der Werbegemeinschaft persönlich haften müssen. Das kann ich mir als Vater nicht leisten." Eingesprungen ist die Stadt.

Auf dem Annafest haben sich die Mitglieder zu ihrem traditionellen Stammtisch zusammengefunden, ehe die Tradition der Werbegemeinschaft zu Ende geht. In einem kurzen Film hat der Verein auf die vergangenen letzten Jahre zurückgeblickt. Die ehemaligen Vorsitzenden taten das im Film mit sehr persönlichen Worten.

Längst beschlossen

Die Auflösung der Werbegemeinschaft ist längst beschlossen, offiziell und wirksam wird sie im Herbst, bei der letzten Vereinssitzung. Das Geldvermögen wie auch ein Teil der Mitglieder werden sich bei "HeimFOrteil" wiederfinden.

Spätestens dann beginnt für Csépai die Phase, sich in Ruhe zurückzuziehen und sich wieder auf das Privatleben zu konzentrieren. "Ich stehe dem neuen Verein und der Citymanagerin aber gerne mit Rat und Tat zur Seite."

Der Hausener, der bis zu einem Brand im November 2015 das Gasthaus "Zur Tenne" in der Sattlertorstraße in Forchheim betrieben hat, ist der Gastro-Branche zwar treu geblieben, aber als Angestellter und nicht mehr als Selbstständiger.