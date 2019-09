Forchheims Feuerwehren besuchen Partnerstadt Rovereto

Auf Stippvisite bei den Feuerwehr-Kollegen in Italien - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Zeichen des Austausches: Die Freiwilligen Feuerwehren Forchheims und die Werksfeuerwehr von Infiana unternahmen eine Fortbildungsfahrt in die italienische Partnerstadt Rovereto.

Die Forchheimer Feuerwehrler nach der Besichtigung der Grappa Ria Fabrik. © Gerd Neubauer



Die Forchheimer Feuerwehrler nach der Besichtigung der Grappa Ria Fabrik. Foto: Gerd Neubauer



Das obige Gruppenbild wurde am ersten Tag, nach der Besichtigung der Grappa Ria Fabrik aufgenommen. Am zweiten Tag wurde, bei schönstem Wetter, der Monte Baldo erklommen.

Am Abend stand dann ein Besuch bei der Feuerwehr Mori an, ein Nachbarort von Rovereto. Sie präsentierten ihre Feuerwehrfahrzeuge und ein anschließender gemeinsamer Abend trug zum Meinungsaustausch bei. Ein Ausflug zum Gardasee durfte freilich auch nicht fehlen.

Nach einem Konzert an der Friedensglocke in Rovereto wurde am Abend eine Blumenschale der Stadt Forchheim niedergelegt. Auf der Heimreise schloss ein gemeinsames Mittagessen am Samerberg in Grainbach, das schöne verlängerte Wochenende ab.

Bilderstrecke zum Thema 150 Jahre Feuerwehr Forchheim: Das Abschlussfest 150 Jahre ist die Feuerwehr Forchheim 2018 alt geworden. Zum Schluss gab es eine große Feier mit 300 Gästen in der Jahnhalle...