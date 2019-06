Holzgeländer Keller entsprechen nicht den Sicherheitsvorschriften - 25.06.2019 18:07 Uhr

FORCHHEIM - Einen äußerst undankbaren Job erledigen seit gestern einige Mitarbeiter des städtischen Bauamtes. Keller für Keller nehmen sie sich vor im Kellerwald und montieren einen anthrazitfarbenen Stabmattenzaun direkt vor die traditionellen Holzzäune. Kellerbesucher wie Wirte sind alles andere als begeistert.

Die Kommentare der Wirte reichen von „In Berlin ist die Mauer weg und hier bauen sie sie wieder auf“ bis hin zu Bezeichnungen wie „Gefängnis“.

Aber es hilft nichts, teilt die Stadtverwaltung in Gestalt des Leiters des Bauamtes, René Franz mit. Die „Umwehrungen im Bereich des Kellerwaldgeländes“ müssten „ertüchtigt“ werden. Und zwar auf einer Länge von 1250 Metern. Dies diene der „bauordnungsrechtlichen Absicherung des Geländes“.

