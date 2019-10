Wirtepaar Alexandra Seitz und Andreas Woithe hören nach 18 Jahren - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein lauer Septemberabend im Kellerwald. Am Rappen-Keller auf den Unteren Kellern herrscht reger Betrieb. Kellerwirt Andreas Woithe reicht aus dem kleinen Küchenfenster Teller für Teller. Fast wie immer. Und doch ist es diesmal anders. Denn nach 18 Jahren naht der Abschied für den langjährigen Betreiber des Traditionskellers.

Am Rappen-Keller reichte Andreas Woithe die letzten Teller durch die Luke, Alexandra Seitz trug sie zu den hungrigen Gästen. Nach 18 Jahren hört das Wirtepaar auf und eröffnet am Freitag, 4. Oktober, „Auszeit bei Alex und Andreas“ im ehemaligen Bammersdorfer Sportlerheim. © Leo Hühnlein

Zufällig anwesende Gäste bekommen kaum etwas mit von der leicht betrüblichen Stimmung. Dem Servicepersonal – darunter Woithes Lebensgefährtin Alexandra Seitz, mit der er den Keller betreibt – ist ohnehin nichts anzumerken. Sie spulen ihr Programm routiniert ab. Lediglich ein paar mit Kreide auf eine Speisentafel geschriebenen Sätze weisen auf den baldigen Wechsel hin und kündigen einen Neuanfang zum 4. Oktober in Bammersdorf an. Nach und nach trudeln Stammgäste ein, die herzlich begrüßt werden. Sie übergeben Blumen und Erinnerungsgeschenke.

