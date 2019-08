Franken-Alm gibt es seit 20 Jahren auf dem Annafest

Angelika Gründlinger verrät das Geheimnis hinter ihrer Laube - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - "Knoblauchwurst, Schnaps und eine alte Bude" – mit diesen drei Dingen hat Angelika Gründlinger ihre "Annafest-Karriere" im Jahr 1999 gestartet. 20 Jahre ist das mittlerweile her, heuer feiert die 58-Jährige ihr "Dienst-Jubiläum" – und zählt damit auch zu den dienstältesten Buden-Betreibern im ganzen Kellerwald. Hier verrät sie das Geheimnis hinter ihrer Laube.

Angelika Gründlinger stößt mit ihrer Tochter Michaela Blümlein auf 20 Jahre Franken-Alm an.



Angelika Gründlinger stößt mit ihrer Tochter Michaela Blümlein auf 20 Jahre Franken-Alm an.



Vor dem Weiß-Tauben-Keller fing alles an, erzählt Gründlinger. Dort stand ihre erste Festbude, in der die Weilersbacherin, die einer Metzgerei entstammt, damals ausschließlich "Knoblauchwurst und Schnaps" verkauft hat. Nach drei Jahren wurde aufgemöbelt: "Da hat mir mein Mann eine Bude auf Rollen gebaut." Mit dem mobilen Verkaufsstand war Gründlinger dann nicht nur am Annafest, sondern auch am Walberlafest und am Forchheimer Altstadtfest vertreten.

Bilderstrecke zum Thema Dirndl und Bau-Helm: Diese Mode tragen die Besucher auf dem Annafest 2019 Klar, wer auf das Annafest geht, greift oft zu etwas Besonderem im Kleiderschrank. Dirndl und Lederhose in allen Variationen sind dabei sogar bei den Kleinsten ganz hoch im Kurs - doch es gibt auch noch andere Ideen. Von goldig bis kurios: hier kommen die Outfits der Annafest-Besucher!



Nach dem Schnapsverbot musste sie umplanen

Doch als das Schnapsverbot am Annafest kam, musste Gründlinger umdisponieren: "Wir hatten die erste Weinlaube am Annafest." Hier leuchten, unweit des "Glückshafens", seit 20 Jahren abends die Lichter in bunten Farben, da baumeln Plastik-Ananas und Kakteen von der Decke, die Tische sind frisch eingedeckt und mit einer Rose im Glas dekoriert. "Jedes Jahr hab’ ich mehr Deko", sagt Gründlinger, die von sich selbst behauptet, dass sie nicht unbedingt "die Deko-Queen" sei – "ich bin eher die Operative". Ab halb 12 Uhr bis weit nach Schankschluss steht sie in ihrer "Franken-Alm", dafür nimmt sie "extra Urlaub von der Arbeit".

Weißwein und Rosé, Prosecco und Hugo gehen über den Tresen, Cider und "Geile Nuss", ein Haselnuss-Likör, der statt im Schnapsglas im schokolierten Waffelbecher ausgeschenkt wird.

Bilderstrecke zum Thema Von Langos bis Liebesapfel: So lecker ist das Forchheimer Annafest Das Annafest ist mehr als nur Bier und Brotzeit - auf den Kellern in Forchheim wird auch ganz feine Kost aufgetischt. Wir haben uns ins Getümmel gewagt und die Leckereien in Bild gebannt!



Diese Leckereien gibt es in der Franken-Alm

Die Renner sind Lillet mit Himbeere und hausgemachte Erdbeer-, Pfirsich- und Melonen-Bowle. Wer eine deftige Grundlage dazu braucht, bekommt Feuerschlangen, Pfefferbeißer und Salamikringel – und dazu Brot und Brezen. Viel Wert legt die Wirtin auf Regionales, sowohl Wurstwaren als auch Brot kommen aus dem Landkreis Forchheim, die Bowle ist hausgemacht. "Die Erdbeeren schnippel ich selber" und auch der Obazda kommt nicht aus dem Eimer, sondern ist nach einem Hausrezept selbst gemacht.

Seit fünf Jahren konzentriert sich Gründlinger "ganz und gar aufs Annafest". Doch ohne die Hilfe ihrer Familie wäre die Franken-Alm nicht zu wuppen, Tochter Michaela hilft mit beim Verkauf, Sohn Thomas schmeißt abends die Bar und auch Gründlingers Schwester steht hinterm Tresen.

Und das Publikum? "Viele Mädels" kämen bei ihr vorbei, um bei einem Aperol Spritz in Ruhe zu plaudern, "gemütliche Weintrinker, die den Trubel nicht brauchen und die Atmosphäre schätzen". Viel Stammpublikum hat Gründlinger, man begrüßt sich beim Vornamen. Seit zehn Jahren kehren auch Lisa und Alfred aus Oberndorf bei Donauwörth als "Absacker" ihres Annafest-Besuchs auf ein Gläschen ein. Und zum Schluss verabredet man sich schon bis zum nächsten Jahr: "Das hier ist wie eine große Familie", sagen sie.

Quiz: Erraten Sie alle elf Fragen zum Annafest in Forchheim? © Ralf Rödel Alladooch Annafest! Sind Sie ein echter Kellerwald-Profi? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem großen Annafest-Quiz! Wir haben elf knifflige Fragen für Sie herausgesucht. Jetzt Quiz starten © Ralf Rödel © Roland Huber Frage 1/11: Auf wen geht der Slogan "Alladooch Annafest" zurück? Den Chef des Jungen Theaters Ulrich Raab Den "Annafest-Bürgermeister" Franz Streit Den Stadtgärtner Hugo Post Natürlich der "King Alladooch" persönlich! Eigentlich ist Ulrich Raab Chef des Jungen Theaters. Doch in Forchheim ist er vor allem als leidenschaftlicher Annafest-Fan bekannt, der im Kellerwald an keinem Tag fehlt. Raab betreibt auch eine eigene Fest-Homepage, entwirft das "Alladooch"-Annafest-T-Shirt - und tickert mit unserem Team im Liveblog auf nordbayern.de. nächste Frage © VNP © VNP Frage 2/11: Wann wurde das Annafest zum ersten Mal gefeiert? 1740 1840 1940 Das Annafest entstand ursprünglich aus einer Wallfahrt nach Unterweilersbach, zu Ehren der heiligen Anna, der Mutter Marias. Am 26. Juli, dem Namenstag der heiligen Anna, machten sich die Wallfahrer auf den Weg. Als sie am Nachmittag zurückkehrten, wartete man im Kellerwald schon mit Essen und kühlem Bier, dass dort in den Felsenkellern lagerte, auf sie. Als dann noch der Forchheimer Schützenverein 1840 sein Hauptschießen vom Schießanger an der Regnitz in den Kellerwald verlegte, war das Annafest geboren. nächste Frage © Ralf Rödel © Ralf Rödel Frage 3/11: Wie viele Bierkeller gibt es? 17 23 31 Genau 23 sind es - und ohne sie wäre das Annafest nicht das Annafest. Bierkeller hatten ursprünglich die Funktion, das Bier das ganze Jahr über kühl zu halten. Im Winter wurden sie mit Eis gefüllt und hielten so ihre Temperatur konstant bis in den Spätsommer. Da an viele Keller praktischerweise gleich ein Biergarten angebunden wurde, kommt daher auch die fränkische Redewendung "auf die Keller gehen". nächste Frage © Peter Röttele © Roland Huber Frage 4/11: Welchen Rekord hält das Annafest? Das älteste Volksfest der Welt Das weltweit einzige Volksfest in einem Wald Der größte Biergarten der Welt Mit 30.000 hat das Annafest die meisten Sitzplätze bei einem Freiluft-Volksfest weltweit. Oder anders gesagt: Es ist der größte Biergarten der Welt. Das zumindest deutschlandweit älteste Volksfest ist übrigens das Liborifest in Paderborn, das im Jahr 836 zum ersten Mal gefeiert wurde. nächste Frage © Ralf Rödel © Kilian Trabert Frage 5/11: Wie viele Schausteller bewerben sich jedes Jahr? 150 300 700 300 Schausteller wollen jedes Jahr beim Annafest dabei sein. Bis zum Herbst haben sie Zeit, sich zu bewerben. Dann wählt eine Jury der Stadtverwaltung etwa 80 Schausteller aus, die dann im kommenden Sommer ihre Fahrgeschäfte und Buden aufbauen dürfen. nächste Frage © VNP © Rolf Vennenbernd/dpa Frage 6/11: Warum wurde auf dem Annafest 1844 ein Mann erschossen? Ein tragisches Unglück während eines Schützen-Wettbewerbs Ein Wirt wollte einer aufgebrachten Meute kein Bier ausschenken Ein Eifersuchtsdrama unter Betrunkenen An den 21. Juli 1844 erinnerten sich die Forchheimer noch lange. Denn bei einem Schützen-Wettbewerb auf dem Annafest wurde der 28-jährige Georg Stocker versehentlich erschossen. Seine Aufgabe war es, die Ergebnisse auf den Scheiben abzulesen. Dafür versteckte er sich in einem Graben oder Verschlag hinter den Schießständen und wartete, bis der Schütze geschossen hatte. Beim Schuss des Vereinsmitglieds Moses Moritz Zeiller kam er aber zu früh aus seiner Deckung - und wurde tödlich getroffen. Zeiller soll danach sogar so verzweifelt über den Unfall gewesen sein, dass er sich das Leben nehmen wollte - und nur durch seine Tochter davon abgehalten werden konnte. nächste Frage © Ralf Rödel © Ralf Rödel Frage 7/11: Wie viele Besucher kommen jedes Jahr in den Kellerwald? 400.000 bis 500.000 500.000 bis 600.000 600.000 bis 700.000 400.000 bis 500.000 Besucher strömen - je nach Wetter - in den Kellerwald. Damit zählt das Annafest zu den größten Volksfesten Deutschlands. nächste Frage © Ralf Rödel © Ralf Rödel Frage 8/11: Seit wann dauert das Annafest elf Tage? 2014 2017 2019 Schon seit 2014 darf einen Tag länger gefeiert werden! 1840 dauerte das Annafest nur einen Tag, in den 1950er Jahren wurde dann auf zehn Tage erhöht. nächste Frage © Ulrich Graser © Roland Huber Frage 9/11: Wie hoch sind die Kosten für die Stadt Forchheim? 10.000 100.000 1.000.000 Für unter anderem Werbung, Baumpflege und Aufräumarbeiten schießt die Stadt Forchheim jedes Jahr 100.000 Euro zu. nächste Frage © Roland Huber © Roland Huber Frage 10/11: Wie viele fränkische Brauereien sorgen für ausreichend Bier? 6 11 18 Insgesamt gibt es Bier von 18 verschiedenen fränkischen Brauereien. Immer mit dabei: die vier Forchheimer Traditionsbrauereien Neder, Greif, Hebendanz und Eichhorn. Das Annafest-Bier wird übrigens extra für das Event gebraut. nächste Frage © Ralf Rödel © Ralf Rödel Frage 11/11: Seit wann dreht sich das Riesenrad? Seit 1986 Seit 1999 Seit 2010 Bereits seit 1986 dreht das Riesenrad "Orion II" im Kellerwald seine Kreise. zum Ergebnis © Ralf Rödel Quiz erneut starten