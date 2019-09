Frankens erstes Amazon-Sortierzentrum ist in Betrieb

EGGOLSHEIM-NEUSES - Das neue Sortierzentrum von Amazon im Gewerbegebiet Fährstraße im Eggolsheimer Ortsteil Neuses (Landkreis Forchheim) hat seinen Betrieb aufgenommen. Das verkündet das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung.

Das Amazon Sortierzentrum bei Eggolsheim hat am 18. September 2019 den Betrieb aufgenommen. © dpa



Im Frühsommer hatte der Eggolsheimer Gemeinderat einem Antrag Amazons zugestimmt, in die dortigen Hallen des einstigen Lidl-Logistiklagers ziehen zu dürfen. Dem waren Debatten vorausgegangen, ob das Unternehmen auch ordnungsgemäß seine Gewerbesteuern zahlen werde – steht der Internetversand-Riese doch immer wieder wegen Steuervermeidungstaktiken und fragwürdiger Beschäftigungsverhältnisse in der Kritik.

Im neuen Sortierzentrum kommen Pakete aus Amazons europäischem Logistiknetzwerk an und werden nach Postleitzahlengebieten sortiert, bevor sie für den Versand an die Kunden in die Verteilzentren transportiert werden. Bis zu 300 neue Arbeitsplätze sollen so innerhalb der nächsten zwei Jahre entstehen.

