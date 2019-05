Fränkin schnupperte Halbmarathon-Luft in Afrika

Forchheimerin Marion-Rossa Schuster zwischen Klima-Stress und Straßenverkehr - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Forchheimerin Marion Rossa-Schuster, pädagogische Mitarbeiterin an der VHS und seit 15 Jahren in der Organisation des Fränkische-Schweiz-Marathon engagiert, läuft gerne an exotischen Orten. In Tansanias Hauptstadt-Metropole Daressalam erlebte sie wieder einige Kuriositäten, wie sie im Interview erzählt.

Vom Strand über den Busbahnhof führte der Lauf-Kurs in Tansania auf nicht abgesperrten Straßen durch die Hauptstadt Daressalam. © Marion Rossa-Schuster



Frau Rossa-Schuster, wie kommt man auf die Idee, einen Langstreckenlauf ausgerechnet auf dem afrikanischen Kontinent absolvieren zu wollen?

Die treibende Kraft war mal wieder mein Mann, der ja schon auf allen Kontinenten unterwegs war (2013 vervollständigte Jürgen Schuster seine einzigartige Marathon-Sammlung in der Antarktis; d.Red.) und immer noch gerne nach exotischen Herausforderungen sucht, die wir mit einem Urlaub verbinden können. Über ein spezialisiertes Internetportal sind wir auf die Veranstaltung in Tansania aufmerksam geworden und haben uns Ende 2018 dafür entschieden.

Wie lief die Vorbereitung?

Die Grundlagen der Ausdauer schaffe ich durch konstantes Training im ganzen Jahr mit drei Einheiten pro Woche, darunter einem mehrstündigen Lauf am Wochenende. Darüber hinaus habe ich mich tatsächlich wenig mit der Aufgabe beschäftigt. Ich wusste, dass mich heißes und schwüles Klima erwartet und das liegt mir gar nicht. Es wäre utopisch gewesen, nur zwei Tage nach der Ankunft in die Nähe meiner Bestzeit von 1:45 Stunden zu schielen. Mein Ziel war schlicht, Spaß zu haben und gut durchzukommen.

Mit einem Einsteiger-Kurs der VHS begann 2002 die Lauf-Karriere von Marion Rossa-Schuster. Inzwischen hat die pädagogische Mitarbeiterin der VHS Forchheim sogar die Triathlon-Langdistanz in Roth bewältigt und ist nicht mehr aus dem Organisationsteam des Fränkische-Schweiz-Marathon wegzudenken. © Foto: Marion-Rossa Schuster



Ihrer privaten Dokumentation nach, boten sich bereits im Vorfeld reichlich Kuriositäten.

Natürlich sehe ich die Wettkämpfe auch immer ein wenig aus meiner beruflichen Veranstalter-Brille. Und da mutet es für einen Europäer mitunter seltsam an, wenn die Startunterlagen in einem Krankenhaus-Büro abgeholt werden sollen. Das lag darin, dass zum Marathon eine Spenden-Aktion gehörte. Richtig stutzig machte mich, dass es am Start kaum Aufbauten gab und der Zielbogen eine halbe Stunde vor Beginn noch nicht aufgebaut war. Genauso improvisiert und formlos schickten sie uns dann in verschiedenen Abständen los. Ob die Zeit-Messung funktionierte, weiß ich bis heute nicht, da die Ergebnisse selbst zehn Tage später nicht einzusehen waren.

Immerhin gab hinterher die eigene Stopp-Uhr Aufschluss. 2:21 Stunden. Sind sie zufrieden?

Wie gesagt, das war kein gewöhnlicher Lauf. Manche Teilnehmer sind nur zu Fuß spaziert oder haben gemütlich Handy-Fotos geschossen. Außer einem europäischen und einen asiatischen Pärchen sind mir keine Auswärtigen begegnet. Der Kurs führte zu Anfang am Strand entlang, wo eine große Gruppe ihren Morgensport abhielt. Danach ging es auf einer nicht gesperrten Straße durch die Stadt, mitten über den Busbahnhof. Zwischen dem fahrenden Verkehr habe ich mich an die einheimischen Läufer vor mir gehalten und versucht, auf der Schattenseite zu bleiben.

Die Abgase im Berufsverkehr waren sicher nicht sehr angenehm.

Es wehten von Straßenhändlern und Garküchen sowieso von überall her kunterbunte Gerüche. Die größeren Probleme hatte ich mit der Luftfeuchtigkeit bei 95 Prozent bei Temperaturen von 30 Grad. An den Verpflegungspunkten alle zwei bis drei Kilometer war ich dankbar um jeden Tropfen Wasser. Trotz aller Ablenkung kamen mir die letzten drei bis vier Kilometer besonders zäh vor. Im Vergleich zu Dubai oder Marrakesch war es meine bisher härteste Prüfung dieser Kategorie. Umso mehr konnte ich im Anschluss die fünftägige Nationalpark-Safari genießen. Für 2020 wird sich auf jeden Fall wieder nach Zielen umgeschaut.

