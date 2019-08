Fränkische Schweiz: Obstdiebe machen Bauern wütend

Äpfel pflücken am Wegrand ist verboten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Jeder, der im Spätsommer einen Ausflug über Land macht, kennt die Situation: Obstbäume stehen im Weg. Reife Früchte locken zum Pflücken. Doch Vorsicht! Wenn einer zuschaut, am Ende gar der Besitzer des Baumes, kann es Ärger geben. Ebenso unangenehm kann auch der Streit mit Nachbarn sein, die ihre Grenzen nicht frei halten. Wir sprachen mit Obstfachberater Hans Schilling vom Landratsamt Forchheim.

Herr Schilling, wenn mir ein Obstbaum gefällt, der voll mit reifen Äpfeln hängt und der scheinbar keinem gehört, darf ich dann pflücken?

Nein, das ist Diebstahl. Wer Interesse an fremdem Obst hat, muss auf alle Fälle bei der Gemeinde nachfragen, wem der Baum gehört. Leider kommt Obstdiebstahl bei uns immer wieder vor. Besonders in der Kirschenzeit glauben einige, sich bedienen zu können. Wenn es zur Anzeige kommt, gilt es aber häufig als Bagatellschaden.

Wie verhält es sich mit Fallobst vom Nachbarn?

Bilderstrecke zum Thema

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.