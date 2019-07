Fränkische Schweiz: Sonderführungen durch die Binghöhle

WIESENTTAL - Zum "Tag der Geologie" geben geschulte Guides am Sonntag, 7. Juli, Sonderführungen in der Binghöhle in Streitberg, mitten im Wanderzentrum der Fränkischen Schweiz, dem Markt Wiesenttal.

Die Binghöhle in Streitberg. © Katja Schönhöfer-Huhn



Die Sonderführungen zu diesem Thema finden zwischen 11 Uhr und 16 Uhr immer zur vollen Stunde statt. Gut geschulte Guides führen die Besucher an die Thematik heran, leiten zum eigenen Entdecken an und machen damit die Reise in die Erdgeschichte zum Erlebnis. Die Besucher durchwandern den Berg auf den Spuren des fossilen Höhlenflusses in einer Länge von 300m - hautnah vorbei an kristallin glitzernden Tropfsteinen, mächtigen Kalkformationen und grazilen Sintergebilden.

Die Führungen sind für Erwachsene und Schulkinder geeignet sind. Sie dauern maximal eine Stunde. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Da die Höhlentemperatur nur 9°C beträgt, sollte warme Kleidung mitgebracht werden. Ansonsten kann die Höhle bedenkenlos, auch mit leichtem Schuhwerk durchwandert werden.

Die Binghöhle nimmt unter den fränkischen Höhlen aus geologischer Sicht als trockenliegende Flusshöhle, die in den Werkkalk eingelagert ist, eine Sonderstellung ein. Neben diesen beiden Besonderheiten bietet die Binghöhle außerdem eine ausgesprochen interessante Fauna, die bereits mehrfach biospäleologisch untersucht wurde.

Weiter Informationen finden Sie unter www.binghöhle.de.

