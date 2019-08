Fränkische Schweiz: Wurzel-Schorsch stellt Kunstwerke aus

Der Bestand von Georg Steeger aus Kanndorf umfasst rund 150 kleine und größere Exemplare - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Sie genießt absolut den Status eines Alleinstellungsmerkmales: die Wurzelsammlung von Georg Steeger in Kanndorf. Sein Bestand umfasst rund 150 Exemplare. 20 Zentimeter bis einen Meter groß. Es sind Kunstwerke der Natur in Wurzelstöcken von Eichen aus den heimischen Wäldern.

Der Wurzelsammler Georg Steeger will seine Auswahl an naturbelassenen Stücken bald der Öffentlichkeit präsentieren. Dann öffnet er sein Atelier für Besucher. © Foto: Paul Pöhlmann



Georg Steeger, der "Wurzel-Schorsch", erinnert sich, dass er mit seinem Vater, von dem er das Zimmererhandwerk erlernte, schon vor 30 Jahren durch die heimischen Wälder streifte, um nach umgestürzten Eichen Ausschau zu halten, deren bizarr geformte Wurzeln der Waldboden freigab. "Was die Natur hier geschaffen hat, kann der Mensch nicht nachvollziehen", ist Steeger beeindruckt. An seinen Kunstwerken kann man es auch erkennen.

Die verschiedensten Formationen sind naturbelassen und nicht nachbehandelt, nur vom Waldboden gereinigt. "Sie werden in 100 Jahren noch so ausschauen wie jetzt." Er will seine Sammlung der Öffentlichkeit präsentieren und demnächst die Türen zu seinem Atelier für Besucher und Kaufinteressenten öffnen. Dafür ist eine Verkaufsausstellung am 21. und 22. September auf dem ehemaligen Bauernhof der Familie Beyer, neben dem Kanndorfer Golfplatz geplant.

PAUL PÖHLMANN