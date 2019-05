Französische Wurzeln kamen im Jungen Theater an

FORCHHEIM - Die monatliche Veranstaltung des Megafon-Vereins fand nicht auf der Bühne, sondern vor dem Vorhang statt. Dahinter wartete ein riesiges Matratzenlager auf die "Was ihr wollt"-Abschiedsvorstellung des Theater Neun.Im Jungen Theater Forchheim lieferte sich eine Handvoll Dichter einen wortreichen Wettstreit beim Poetry Slam.

Enora le Corre rührte das Publikum an einer Stelle fast zu Tränen, während ihr Mit-Poet Yannick Ambrusits aus Koketterie manche Buchstaben ausließ. Jennifer „May“ aus Rehau trug als Landkind gleich barfüßig vor . . . © Foto: Udo Güldner



Nicht nur in Shakespeares Welt gibt es Menschen, die machen, was sie wollen. So ein literarisches Duell umfasst die verschiedensten Typen des Dichterlebens. Da gibt es den albernen Possenreißer, der sich in Wortwitzen verliert. Yannick Ambrusits aus Erlangen ist dafür eine Idealbesetzung. Er ist es auch, der Mario Barth als pointenloses Feindbild und Till Schweiger als nuschelndes Etwas ausgemacht hat und damit den intellektuellen Anspruch des Poetry Slam unterstreicht.

Yannick Ambrusits legt sich auch mit größeren Gegnern an und fragt nach der Zeit, die er mit französischem Einschlag, der den Buchstaben H verweigert, als "kleinen, miesen Uhrensohn" erkennt.

Im Slam-Wettbewerb gibt es auch die jugendliche Sinnsucherin, die von Rückschlägen gezeichnet an der Welt, vor allem aber an sich selbst verzweifelt. Gemeint ist Jennifer "May" Schäfer aus Rehau, die als "Kind vom Lande" barfuß auftritt, was ihre Verletzlichkeit zusätzlich betont. Sie beschwört die Sehnsucht nach den Paradiesen der Kindheit, in denen Freude und Eintracht herrschten. Bevor sie durch die erste Beziehung hinausgestoßen wurde in ein Dasein der überquellenden Mülltonnen und die Einsamkeit biblische Ausmaße annahm.

Lust auf Experimente

Im Wettbewerb taucht zumeist ein Technik-Nerd auf, der einen experimentellen Text auftischt, der nur drei anderen im Raum etwas sagt. Ins Finale kommt er damit nicht. Aber das ist Klaus Hofmann aus Nürnberg wohl nicht so wichtig. Bei seinem ersten Auftritt in Forchheim bohrt sich sein Text ganz tief ins Gehirn hinein.

Zuerst einmal in sein eigenes, das sein literarisches Ich als Ingenieur in allen Windungen durchzieht. Manch "bedenkliche Geisteseruption" ist es, die den Zuhörern den Rest gibt. Ein knuffiger Kumpel gibt schließlich die Episoden seines Freiwilligen Soziales Jahres im Kindergarten zum Besten.

202 Tage hat Michael Malcherek aus Nürnberg sich und die Kleinen beim Windelwechsel entwickelt. Hat mit den Schreihälsen gebastelt und mit ihnen die Zeit weggelacht. Sogar vorgelesen hat er ihnen, vielleicht sogar eigene Geschichten. Sie haben bestimmt ebenso aufmerksam zugehört wie die Erwachsenen im Kulturkeller.

Nicht zu vergessen eine etwas ältere Poetin, die schon vieles gesehen, gehört, ja erlebt hat. Sie wird als Kassandra den Untergang vorhersagen, der natürlich auch eintreten wird. Weil man nicht auf die Seherin hört. Sylvia Hubele aus Heroldsbach spielt die verzweifelte Prophetin im prosaischen Gewand. Sie weissagt die Sintflut, in der ein neuer Noah die Arche zu Wasser lässt. An Bord dürfen zwei einer jeden Art. Nur die sich maßlos überschätzende Spezies mit dem angeblich so großen Gehirn geht über die Planke.

Übrigens hat nach mehr als zwei Stunden auch jemand gewonnen: Enora le Corre aus Nürnberg, die Dank französischer Wurzeln tatsächlich so heißt, hat das Publikum als Manische am Mikrofon überzeugt.

Wilder Wortschwall

Auch wenn es kompliziert war, ihrem wilden Wortschwall zu folgen, der von der Schlaf- und Lieblosigkeit ihrer Welt erzählt. Später wird Enora ihre an Parkinson erkrankte Oma der Vergessenheit entreißen und damit die Zuhörer zu Tränen rühren.

Damit die Zuhörer in der Wortwüste nicht verdursten, darf zwischen den Zeilen Musik sein. Der Slam-Moderator hat auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahren ein glückliches Händchen bewiesen. Der singende Schotte James MacKenzie, der seit zwei Jahren in Lauf an der Pegnitz lebt, ist eine solche Entdeckung. Sein äußeres Erscheinungsbild, mehr aber noch seine Stimme, erinnern an den irischen Barden Glen Hansard. Wobei MacKenzies Folk, der Liebe und schottische Landschaft besingt, ungleich intensiver daherkommt.

Übrigens stammt der Singer und Songwriter aus Inverness, wo sich vor tausend Jahren ein gewisser Duncan und Macbeth bis aufs Messer bekämpft haben. Womit sich der Kreis zu Shakespeare wieder schließt. Glücklicherweise liegen nach dem Forchheimer Dichterwettstreit nicht alle tot herum, sondern können sich zur Erholung von den Anstrengungen etwas einschenken lassen.

VON UDO GÜLDNER