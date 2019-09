Frühstücken am Sonntag: Brunch-Tipps für den Kreis Forchheim

An diesen Buffets lässt es sich schlemmen - 03.09.2019 13:06 Uhr

FORCHHEIM - Ob klassisch, mit Kindern oder ausgefallen: Wer auf der Suche nach einem Lokal für einen ausgiebigen Sonntagsbrunch ist, findet hier jede Menge Inspiration, wo im Landkreis Forchheim Frühstück vom Buffet angeboten wird. Wir haben Tipps zum Schlemmen zusammengetragen.

Mit einem ausgiebigen Frühstück startet der Sonntag perfekt. Wer auf der Suche nach Brunch-Restaurants in und um Forchheim ist: Hier kommen unsere Tipps für Sie. © Arizona Forchheim



Sonntags darf es doch gerne mal mehr als ein klassisches Frühstück mit Brötchen, Marmelade und Kaffee sein. Beim Brunchen wird über Stunden hinweg geschlemmt - und den Gästen eine große Bandbreite an Speisen angeboten.

An Buffets gibt es neben den Klassikern Müsli, Brotaufstrich und Aufschnitt auch Lachs, Meeresfrüchte, Antipasti, Eierspeisen, Pancakes oder Salate. Einige Cafés und Restaurants bieten gegen Mittag auch warme Speisen an, zum Beispiel Bratwürste, Braten, Burritos oder Lasagne. An Dessertbuffets warten hausgemachtes Eis, Mousse und andere Leckereien.

Dass Brunchbuffets ganz vielseitig sein können und im Landkreis Forchheim für jeden Geschmack etwas dabei ist, beweist unsere Bildergalerie, in der wir einen Überblick über das Angebot geben:

Das beste Frühstück gibt es Ihrer Meinung nach woanders? Ihr liebstes Brunch-Restaurant im Kreis Forchheim kommt in unserer Übersicht nicht vor? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de.