Für Hunde um Forchheim: Alles, was der Dackelblick begehrt

FORCHHEIM - Gassigeh-Service und massgeschneiderte Hundemäntel: Im Kreis Forchheim gibt es einige Angebote zur Betreuung von Hunden und dem Verwöhnen von Vierbeinern.

Tanja Söllner mit ihrer Hündin Momo: In ihrem kleinen Lädchen „Haus Resi“ bietet sie seit vier Jahren neben Futter, Hundebetten und selbstgenähten Halsbändern auch lose Leckerli in Gläsern an. Foto: Foto: Annika Falk-Claussen



Rund um den Hund ist eine Industrie entstanden, die laufend wächst. 2018 verzeichnete die Heimtierbranche einen Rekordumsatz von 4,223 Milliarden Euro. 10,7 Millionen Deutsche leben aktuell mit einem oder mehreren Hunden zusammen.

In Forchheim sind aktuell 1122 Hunde gemeldet, in Gräfenberg 280 und in Igensdorf 363. In den Gemeinden Weilersbach, Kirchehrenbach und Leutenbach ist die Zahl der Hunde in den vergangenen zehn Jahren enorm angestiegen. In Weilersbach hat sich die Anzahl der Hunde verdreifacht, von 45 auf 150. Auch in und um Forchheim gibt es unterschiedliche Angebote rund um die beliebten Vierbeiner. Wenn auch weniger stark, aber dennoch deutlich, fällt der Anstieg in Leutenbach (von 47 auf 116) wie Kirchehrenbach auf (von 36 auf 103).

Was in anderen Ländern und in deutschen Großstädten schon selbstverständlich ist, wird seit einiger Zeit auch in Forchheim gut angekommen: ein Dogwalker-Service. Vanessa Bähr führt die Hunde anderer Leute Gassi und bekommt Geld dafür. Vor drei Jahren hat die gelernte Tierarzthelferin nach der Geburt ihres Sohnes Moritz "Zeit für Helden" gegründet. Aktuell hat sie acht Stammkunden, deren Hunde sie regelmäßig mit dem Auto abholt, anderthalb bis zwei Stunden spazieren geht und die Vierbeiner anschließend wieder zuhause abliefert.

Probespaziergang als Test

"Am Anfang finden es manche Kunden noch komisch, weil ich einen Schlüssel habe und den Hund zuhause abhole, während sie arbeiten", sagt die 29-Jährige, die eine Hundetrainerausbildung absolviert hat und sehr auf die richtige Zusammensetzung ihrer Hundegruppe achtet. "Die Gruppe muss harmonieren, ein paar Chaoten nehme ich auch immer auf, aber es muss passen", sagt Vanessa Bähr, die selbst drei Hunde hat.

Zum Start gibt es als Art "Bewerbungstraining" einen Probespaziergang, die Hunde müssen sich an gewisse Gruppenregeln halten, etwa wie man ordentlich an der Leine läuft oder wie man anständig aus dem Auto aussteigt.

Mit der Selbstständigkeit, die sie gut mit der Betreuung ihres Sohnes vereinbaren kann, hat sich die gebürtige Forchheimerin einen Traum erfüllt. Ihr Leben lang hat sie sich um Hunde gekümmert, erst als Ehrenamtliche im Tierheim, dann schon zu Schulzeiten als Trainerin in Hundeschulen und schließlich als Tierarzthelferin. Jetzt ist sie froh, ihre eigene Chefin zu sein.

Ähnlich wie in einer Kita bucht man beim Gassigeh-Service verschiedene Tage und zahlt dann eine Monatspauschale. Der Bedarf an dieser Art der Hundebetreuung wächst.

An eine Erweiterung oder sogar die Einstellung eines weiteren Dogwalkers denkt sie aktuell nicht, aber eine eingezäunte Wiese hätte sie gerne, um noch besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Hunde einzugehen. "Einige Hunde kommen auch mit, weil sie soziale Defizite haben und es ist toll zu sehen, wie sich die Hunde über die Jahre entwickeln."

Leckerli im Unverpackt-Laden

Ein weiterer Trend, der erst beim Mensch und dann beim Hund angekommen ist: der Unverpackt-Laden. Tanja Söllner bietet in ihrem Lädchen "Haus Resi" in Effeltrich lose Leckerli in Gläsern an. "Die Kunden kommen dann mit ihren Dosen oder Gläsern und füllen sich was ab", sagt die 41-Jährige, die seit vier Jahren neben Futter auch selbstgenähte Halsbänder, Leinen, Decken und Hundebetten anbietet.

"Ich habe damit angefangen, weil mich geärgert hat, dass die Sachen immer so schnell kaputt gegangen sind." Hundemode hat sie früher immer belächelt, bis Cavalier-Kings-Charles-Spaniel-Hündin Franziska aus dem Tierschutz bei ihr eingezogen ist. "Sie hat einfach immer gefroren." Also näht Tanja Söllner seitdem Hundemäntel, Halstücher, stellt maßgeschneiderte Geschirre her. Die Kunden lieben es, "alles aus dem Guss" zu bekommen, also Hundebett, Leine, Halsband, Leckerlibeutel und Halstuch im gleichen Stoffmuster.

Bei Futter – Kauartikeln, Frischfleisch und Leckerlis – achte sie darauf, dass sie möglichst aus der Region käme und wie die Produkte hergestellt worden sind. Außerdem bietet sie für Allergikerhunde und Hunde mit bestimmten Krankheiten spezielles Futter an. "Das nimmt immer mehr zu", so die gelernte Mediengestalterin, die neben dem Hundegeschäft eine eigene Mediendesign-Firma betreibt. Ganz neu: der Wunsch nach veganer Ernährung beim Hund sowie Insektenfutter. "Das halte ich aber nicht für besonders artgerecht", sagt die siebenfache Hundebesitzerin. "Aber die Trends der Menschen schwappen oft auf die Hundewelt über."

