Gasseldorf: Fass in der Wiesent alarmiert Naturschützer

50-Kilo-Bitumen-Fass im Flussbett - "Absolut unkritisch" - vor 52 Minuten

GASSELDORF - Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen und der niedrige Pegelstand brachten es ans Tageslicht: In der Wiesent bei Gasseldorf haben Anwohner ein Bitumen-Fass entdeckt, das unterhalb eines Fußgängerstegs im Flussbett lag. Naturschützer schlugen Alarm, die Polizei und auch das Wasserwirtschaftsamt wurden alarmiert.

"Die illegale Entsorgung eines Bitumenfasses in der Wiesent betrachten wir (...) als riesige Sauerei", schrieb Christian Kiehr, Vorsitzender des Bund Naturschutz Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal. "Das Fass ist eine tickende Zeitbombe und muss so schnell wie möglich geborgen und fachmännisch entsorgt werden", forderte er.

Entwarnung kann indes Günther Prem, Gebietsabteilungsleiter des Wasserwirtschaftsamtes Kronach und zuständig für den Landkreis Forchheim, geben. Bitumen benutze man auch, um Bauwerke abzudichten, so Prem, es verbinde sich nicht mit Wasser und sei "absolut unkritisch". Eine Gewässerprobe, wie von Christian Kiehr gefordert, "braucht man nicht zu machen, wenn nichts austritt".

