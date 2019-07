"Von den Bürgern für die Bürger", so lautet das Motto für das zweitägige Gräfenberger Bürgerfest, das nur alle fünf Jahre stattfindet, in diesem Jahr zum siebtenmal. Schon am Vorabend stimmte ein Open-Air-Konzert mit den drei Mittelalterbands "Draco faucium", "Zackenflanke" und "Ignis fatuu" die Besucher ein, am Samstag besetzten die Torwachen die Zugänge zum historischen Marktplatz. © Rolf Riedel