"Atmen wir durch", sagte ein erleichterter Schulleiter Harald Pitter in seinen "Worten zum Tag". An der Staatlichen Realschule Ebermannstadt haben 118 (von 119) Schülern die mittlere Reife geschafft. Um das Ende der Schulzeit gebührend zu feiern, haben sich die Schüler ordentlich in Schale geschmissen und die schönsten Ballkleider und Sakkos ausgepackt.