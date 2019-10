"Gefangenenbefreiung": Betrunkene Briten randalieren in Forchheim

FORCHHEIM - Drei betrunkene Briten haben in Forchheim erst randaliert und sich dann gegen ihre Festnahme gewehrt. Die Polizei musste sogar Verstärkung holen, um die drei in den Griff zu bekommen.

Nach Randalen in der Ruhalmstraße in Forchheim gingen Samstagnacht drei nordirische Gastarbeiter in Polizeigewahrsam. Die 33- und 31-jährigen britischen Staatsangehörigen waren dort in einem „Boardinghouse“ (Hotel für längerfristige Aufenthalte) untergebracht und hatten in der Nacht zu sehr dem Alkohol zugesprochen, wie die Polizei schreibt.

Nachdem der 33-Jährige im Hof der Unterkunft ein Fahrzeug demolierte und an diesem unter anderem die Heckscheibe einschlug, verständigten besorgte Nachbarn die Polizei. Als der Randalierer von einer Streife festgenommen wurde, eilten ihm seine beiden 31-jährigen Landsmänner zu Hilfe.

Den Briten gelang es zunächst, ihren Kompagnon aus dem Griff der Beamten zu befreien und sich zurück in ihre Wohnung zu flüchten. Erst mit Eintreffen weiterer Unterstützungsstreifen gelang es, die Wohnung zu betreten und die drei Unruhestifter vorläufig festzunehmen. Die Nordiren durften mit Alkoholwerten von über 1,8 Promille die weitere Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Nach der Ausnüchterung werden sie sich wegen Sachbeschädigung, Widerstand, Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung vor der deutschen Justiz verantworten müssen.

