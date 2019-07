Gemeindezentrum Hausen: Sporthalle wird abgerissen

HAUSEN - Hausens Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) erinnerte in seinem Sachvortrag im Gemeinderat daran, dass man in der Sitzung vom 26. Februar die Bildung einer Projektgruppe für die Sanierung des Gemeindezentrums beschlossen hatte. Zudem verkündete er die neuen Kita-Gebühren.

Das teils arg in die Jahre gekommene Gemeindezentrum von Hausen: Weite Teile sollen grundsaniert werden, doch die Sporthalle wird wohl einem Neubau weichen. © Michael Müller



Die Projektgruppe zur Zentrums-Sanierung sei, so Zimmer, zwischenzeitlich gegründet worden und setze sich aus ihm als Ersten Bürgermeister, Vertretern des beauftragten Ingenieurbüros, Vertretern des Gemeinderates, Mitarbeitern der Verwaltung, der Rektorin der Grundschule und aus Vorständen der Hausener Vereine zusammen.

Inzwischen habe man auch bereits getagt, so Zimmer: Am 6. Mai und 6. Juni hatte sich die Gruppe zusammengefunden und verschiedene Wünsche und Anregungen zu diesem Projekt diskutiert. Die Standorte der Sporthalle sowie die Sanierung des Rathauszentrums seien dabei besprochen worden. Auch über grobe Baukosten habe man sich ebenfalls ausgetauscht. Am 8. Juli wurden in Eggolsheim die Eggerbachhalle, die dortige Grundschule und das Eggolsheimer Rathaus besichtigt, informierte Zimmer.

Nachdem die Förderfähigkeit und noch offene Fragen geklärt werden konnten, wurden die Ergebnisse und Kosten zusammengetragen und in einer nichtöffentlichen Sitzung am 26. Juni vorgestellt. Diskutiert wurde auch die Schaffung einer Ausweichlösung – in Form einer mobilen Halle, so Zimmer. Eine mögliche Ausweichmöglichkeit könnte die Installation einer Traglufthalle – ähnlich wie bei der Tennisabteilung der SpVgg Jahn Forchheim in den Wintermonaten – sein.

Vom Gemeinderat wurde schließlich beschlossen, dass man eine Sanierung einem Neubau vorziehe. Außerdem wollen die Räte die vorhandene Pächterwohnung und die Fremdenzimmer auflösen und der Verwaltung „zuschlagen“. Die Sportgaststätte und die Nebenräume sollen saniert werden.

Die Sporthalle selbst aber soll abgerissen und neugebaut werden – wobei man die bisherige Größe der Mehrzweckhalle und der Nebenräume beibehalten will.

Mögliche Kosten noch unklar

Über mögliche Kosten war in der öffentlichen Sitzung nichts zu erfahren. Darüber wollte sich der Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung beraten – wozu es aber aufgrund eines vorzeitigen Sitzungsabbruches aus gesundheitlichen Gründen des Bürgermeisters nicht kam. Dem Grundsatzbeschluss über die weitere Verfahrensweise mit dem Gemeindezentrum stimmte der Gemeinderat an diesem Abend jedenfalls zu.

Einstimmig beschlossen wurde auch die von der Verwaltung vorgelegte Änderungssatzung zur Kindergartengebührensatzung. Die Neufassung der Entgelthöhen wurde unter anderem mit den erhöhten staatlichen Zuwendungen an die Eltern begründet.

Die Kindergartenbeiträge der gemeindlichen Kindergärten steigen demnach zum 1. September an – und zwar wie folgt: 25 Wochenstunden kosten neu 100 Euro, 30 Wochenstunden 110 Euro, 35 Wochenstunden 120 Euro, 40 Wochenstunden 130 Euro und 45 Wochenstunden 140 Euro.

Eltern, deren Kinder die Kinderkrippe besuchen, zahlen für 25 Wochenstunden neu 190 Euro, für 30 Wochenstunden 220 Euro, für 35 Wochenstunden 250 Euro, für 40 Wochenstunden 280 Euro und für 45 Wochenstunden 310 Euro.

Für die Eingewöhnungszeit (erster Monat nach Aufnahme in die Kinderkrippe) wird einmalig eine auf 100 Euro reduzierte Gebühr erhoben. Im Falle einer Aufnahme geeigneter Kinder im frühkindlichen Alter (zwei Jahre und sechs Monate bis drei Jahre) zur Betreuung in einer Kindergartengruppe fallen folgende Gebühren an: für 25 Wochenstunden 145 Euro, 30 Wochenstunden 165 Euro, 35 Wochenstunden 185 Euro, 40 Wochenstunden 205 Euro und 45 Wochenstunden 225 Euro.

