Geschäftsstelle der NN-Forchheim wird umgemöbelt

Moderner und kundenfreundlicher: Es tut sich was in der Hornschuchallee 7 - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Zeit, sie geht auch an der Forchheimer NN-Geschäftsstelle in der Hornschuchalle 7 nicht spurlos vorbei – immerhin schlägt dort seit stolzen 20 Jahren die linke Herzkammer unserer Zeitung (neben der Redaktion gleich rechts daneben). Jetzt wird geklotzt: Ab Montag, 12. August, wird die Geschäftsstelle komplett neu gestaltet.

Von außen jedem bekannt: Die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten in der Hornschuchallee 7 (rechts daneben das Redaktionsgebäude mit Hausnummer 9). © Philipp Rothenbacher



Von außen jedem bekannt: Die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten in der Hornschuchallee 7 (rechts daneben das Redaktionsgebäude mit Hausnummer 9). Foto: Philipp Rothenbacher



Die Handwerker machen sich ans Werk, vom Fußboden bis hoch zu Wänden steht eine Rundumerneuerung an. Das Ziel: eine moderne, einladende Inneneinrichtung und ein besserer Service für unsere Leser.

Zudem wird nach der für den 31. August anvisierten Fertigstellung auch eine neue Wohlfühl-Atmosphäre ins Geschäft einkehren: eine Lounge mit Ecksofa, dazu ein großer Flachbildmonitor, der über die neuesten NN-Angebote informiert.

Modern, kundenfreundlich – und mit einer kleinen Sofa-Lounge: So wird die Geschäftsstelle nach dem Umbau aussehen. © Betz Work+Office/NN



Modern, kundenfreundlich – und mit einer kleinen Sofa-Lounge: So wird die Geschäftsstelle nach dem Umbau aussehen. Foto: Betz Work+Office/NN



Am 12. August wird die Geschäftsstelle zum Beginn der Renovierung komplett geschlossen sein, ab Dienstag, 13. August, zieht sie dann für die Dauer der Bauarbeiten in die Büroraume im Erdgeschoss nebenan um – der Eingang erfolgt über den Redaktionseingang in der Hornschuchallee 9 und ist ausgeschildert.

Während dieser Umbauzeit läuft in der Behelfs-Geschäftsstelle alles wie gehabt: der NN-Ticketshop (für Veranstaltung wie Kino-Sommer in Forchheim) hat ebenso geöffnet wie der Leserservice und die Anzeigenannahme. Nur der Zeitungsshop für Bücher, Kalender, Spiele, Deko-Artikel und Co. weicht so lange aufs digitale Feld aus - Sie finden ihn hier.

Am Samstag, 21. September, kann sich von 10 bis 17 Uhr dann jeder ein eigenes Bild der neuen Geschäftsstelle machen: Wir laden zu unserer großen 20-Jahre-Jubiläumsfeier ein - mit Bratswurst vom Grill, Kaffee & Kuchen, Pocorn-Maschine, Gewinnspielen, einem Riesentablet mit E-Paper-Beratung und jede Menge Jubiläums-Abo-Aktionen.

In der Woche ab dem 23. September stehen unsere Mitarbeiterinnen außerdem zu allen Fragen ums digitale Angebot der NN zur Seite - bringen Sie ruhig ihr Endgerät mit.