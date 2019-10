Mehrere Tausend Zuschauer säumten die Straßen des Luftkurortes: Muggendorf hat sein Erntedank- und Kürbisfest 2019 gefeiert. Und ob beim Umzug oder am Abend im Festzelt - es war ein farbenfrohes Spektakel.

Polizei, Feuerwehr, THW, DLRG, Klinikum, Berg- und die Wasserwacht, Rettungsdienste sowie die Rettungshundestaffel verwandelten die Forchheimer Innenstadt am Samstag zum Erste-Hilfe-Zentrum: Am fünften Rettungstag bekamen Erwachsene und Kinder unterhaltsame wie lehrreiche Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte.