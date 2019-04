Mit ihrer Tochter, ihrem Sohn, ihren vier Enkelkindern und weiteren Verwandten feierten Liselotte und Johann Grüner in Wichsenstein ihre diamantene Hochzeit zu der auch Vizelandrätin Rosi Kraus (CSU) und Gößweinsteins dritter Bürgermeister Manfred Eckert (CSU) gratulierten. Standesamtlich geheiratet hatte das Paar vor 60 Jahren in der Amtsstube des damaligen Wichsensteiner Bürgermeisters in Ühleinshof. Kirchlich getraut wurden sie in der Pfarrkirche St. Erhard in Wichsenstein. Kennengelernt hatte sich das Jubelpaar auf der Kerwa in Egloffstein. Liselotte Grüner, geborene Büttner aus Wichsenstein, arbeitete als junge Frau als Haushaltshilfe bei der späteren Großbäckerei Hofmann in Mostviel. Nach der Hochzeit arbeitete sie 30 Jahre beim Fernsehhersteller Telefunken in Gräfenberg, während ihr Mann zuerst im Steinbruch in Gräfenberg, dann bei einer Schraubenfabrik in Nürnberg und zuletzt bis zu seiner Rente 26 Jahre lang bei der ehemaligen 4P-Folienfabrik in Forchheim seine Brötchen verdiente. Beim FC Wichsenstein ist Johann Grüner heute das älteste Vereinsmitglied, verpasst kaum ein Heimspiel und ist früher auch zu vielen Auswärtsspielen gefahren. Seit 1966 hält Johann Grüner dem Gesangverein Liederkranz Wichsenstein die Treue. Bis zu seinem 80. Lebensjahr fuhr er jeden Tag mit dem Rad rund um den Ort. Seine Frau ist noch heute bei der Seniorengruppe in Wichsenstein sehr aktiv, viele Jahre machte sie auch die jährlichen Haussammlungen für die Caritas. © Thomas Weichert