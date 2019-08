Gosberg ist eine einzige Baustelle

Kreisstraße seit Montag gesperrt - Bau kollidiert zeitlich mit dem Ausbau der Bahnhofstraße - vor 49 Minuten

GOSBERG - Die Kreisstraße ist gesperrt und auch der Ausbau der Bahnhofstraße steht an: Die Gemeinde fühlt sich vom Landkreis im Stich gelassen. Autofahrer suchen sich indes Schleichwege.

Gesperrt: Seit Montag laufen die Bauarbeiten an der Kreisstraße in Gosberg. © Foto: Franz Galster



Der Umfang der Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung hielt sich in Grenzen. Zum Schluss war es aber die momentane Vollsperrung der Kersbacher Straße in Gosberg, die Anliegern und Gemeinderäten erhebliches Kopfzerbrechen bereitet. Hier lässt der Landkreis Forchheim die Fahrbahndecke der Kreisstraße erneuern.

Bürgermeister Reinhard Seeber(CSU) nannte in der Sitzung einen Fertigstellungstermin 23. August 2019. Das Ganze gewinnt an Brisanz, weil ein zweites Projekt der Gemeinde, Ausbau der Bahnhofstraße, zeitlich kollidiert. Diese Straße kann deshalb nicht für Umleitungszwecke genutzt werden. Von Forchheim kommend sind ständig Fahrzeuge zu beobachten, die am Ortseingang wenden müssen, mancher mogelt sich abends noch durch die Baustelle.

Andere suchen sich andere Wege, wie Gemeinderätin Elisabeth Simmerlein (FW) berichtete. So nutzen Autofahrer in der Rushhour die nicht ausgebaute Dorfverbindungsstraße über Elsenberg und Dobenreuth. Die Straße ist nicht für Gegenverkehr ausgelegt, was zu chaotischen Zuständen führt.

Die Beratung im Gemeinderat zeigte sich ratlos. Zum einen fühlt man sich vom Landkreis im Stich gelassen. Man will die Ausweichroute für Elsenberg seitens der Gemeinde per Verkehrszeichen nur für Anlieger freigeben. Eine Ampelschaltung scheidet auf Grund der Länge der Strecke ebenfalls aus. Eine wirklich effiziente Lösung gibt es aber für den momentanen Zustand nicht.

FRANZ GALSTER