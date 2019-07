Gosberg: Ortsdurchfahrt bleibt vier Wochen gesperrt

Vier Wochen lang kein Durchkommen - Verbindung nach Dobenreuth bleibt offen - vor 20 Minuten

GOSBERG - Jetzt steht der Termin: Ab Montag, 29. Juli, wird die Ortsdurchfahrt von Gosberg komplett gesperrt.

Die Ortsdurchfahrt von Gosberg wird voll gesperrt. © Berny Meyer



Was schon lange angekündigt wurde, wird ab übernächster Woche in die Tat umgesetzt: Wegen Straßenbauarbeiten wird die Kreisstraße FO 2, im Bereich der Ortsdurchfahrt Gosberg, vom Ortseingang aus Richtung Pinzberg, bis zur Einmündung der St 2236 (Gosberger Straße) vom Montag, 29. Juli bis Samstag, 24. August voll gesperrt. Das heißt, es betrifft den Streckenabschnitt bis zur abknickenden Vorfahrtsstraße. Demnach bleibt die Strecke und die Verbindung zwischen der Kirche in Gosberg in Richtung Dobenreuth für den Verkehr offen.

„Die FO 2 weist auf diesem Teilstück erhebliche Schäden auf. Neben der Erneuerung der Asphaltdeckschicht und der Asphaltbinderschicht werden auch die Entwässerungsrinnen erneuert“, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Umleitung über das Stadtgebiet von Forchheim

Die Umleitung erfolgt über die St 2236 in Gosberg bis zur Einmündung in die B 470 in Forchheim-Reuth. Dann über das Stadtgebiet Forchheim durch die Bayreuther Straße, Theodor-Heuss-Allee, Willy-Brandt-Allee bis zum Abzweig zur St 2243 in Forchheim- Süd und weiter entlang der St 2243 / FO 8 / FO 2 bis Gosberg.