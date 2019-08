Gößweinstein: Betrunkener schlägt auf 60-Jährigen ein

Mann trug Platzwunden am Kopf davon - Anzeige wegen Körperverletzung - vor 42 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - In der Sonntagnacht kam es in der Burgstraße von Gößweinstein zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen und einem 60-jährigen Mann. Aus bislang unbekanntem Grund schlug der Jüngere auf den Älteren derart ein, so dass dieser mehrere Platzwunden im Kopfbereich davontrug.

Das Opfer wurde ärztlich versorgt. Der Schläger war während der Anzeigenaufnahme verschwunden, konnte aber ermittelt werden.

Er war mit über 1,4 Promille merklich alkoholisiert. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung eingeleitet.

