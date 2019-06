Gößweinstein und Weilersbach feiern Fronleichnam

GÖSSWEINSTEIN - Zum Feiertag: In der Gößweinsteiner Basilika legte Pfarrer Pater Flavian Michali den Gläubigen ans Herz, "dass Fronleichnam uns auch daran erinnern soll, dass wir gute Gastgeber sind und uns der Hilfsbedürftigen annehmen."

Fronleichnam in Gößweinstein - mit Prozession und Pfarrfest. © Thomas Weichert



Die Altäre wurden von den Familien Oskar Redel aus Hühnerloh und Erhard Pöhlein aus Gößweinstein, der Katholischen Jugend Gößweinstein mit den Gemeindereferentinnen Gudrun Zimmerer und Nadin Göller, den Anwohnern aus der „Schwarz’n Eck’n“ und dem Katholischen Frauenbund Gößweinstein gestaltet.

Für die musikalische Gestaltung während der Prozession sorgte der Musikverein Gößweinstein. Die Kinder des Kindergartens St. Franziskus streuten Blumen. Natürlich waren auch alle Vereine aus der Pfarrei dabei.

Weilersbach: Die Trachtenleute (Männer) tragen links die Statue der Heiligen Anna und die Frauen dahinter die Muttergottes-Statue © Heidi Amon



Nachdem die Träger des heiligen Kilians ausgefallen waren, erklärten sich sechs Männer spontan bereit, die Aufgabe als Träger zu übernehmen. Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession fand das Pfarrfest statt.

Am "Prangertag" beging auch die Pfarrei St. Anna Weilersbach das Fronleichnamsfest. Zahlreiche Gläubige nahmen am Gottesdienst im Freien am ersten Altar bei der Gaststätte Hubert sowie an der folgenden Prozession teil, die heuer durch Oberweilersbach führte.

Im Mittelpunkt der Prozession, die von Vorbeter Norbert Seiler begleitet wurde, stand dabei die Verehrung des Allerheiligsten, das von Pfarrer Oliver Schütz unter dem Schutz des Traghimmels getragen wurde.