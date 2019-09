Gößweinstein: Zum letzten Mal startet Tour zum Waldbaden

Entschleunigung: Wanderführer nimmt Interessierte mit - vor 1 Stunde

Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet Gößweinstein am Donnerstag, 26. September, wieder das beliebte Waldbaden an. Ohne Voranmeldung können sich Interessierte zu einer rund dreistündigen Tour durch den Wald aufmachen. Oberstes Ziel: Entschleunigung!

Entschleunigung: In der Natur kann man es versuchen - zum Beispiel beim Waldbaden © Foto: Florian Trykowski



Unter Leitung von Wanderführer Herbert Herlitz können Interessierte die Methode der Entschleunigung ohne Voranmeldung kennen lernen. Dabei geht es nicht darum, „eine gewisse Strecke in einer gewissen Zeit zurückzulegen, sondern darum, seine Sinne zu schärfen und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen“, erklärt Herlitz.

Die Tour startet, auch bei Regen, um 15 Uhr am Haus des Gastes in der Burgstraße 6 und ist rund fünf Kilometer lang. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Teilnehmer sollten rund drei Stunden Zeit einplanen.

