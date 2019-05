Gräfenberg: Trieben Jugendliche erneut ihr Unwesen?

Glasscheibe an Bushaltestelle eingeschlagen - Zeugen gesucht - vor 50 Minuten

GRÄFENBERG - Erneut vermutet die Polizei Ebermannstadt, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Stadtgebiet von Gräfenberg ihr Unwesen getrieben hat. Diesmal hatten die Täter es auf eine Bushaltestelle abgesehen. Damit setzt sich die Serie von nächtlichen Straftaten fort.

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte an einer Bushaltestelle in der Kasberger Straße eine Glasscheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei vermutet, dass auch diese Beschädigung auf das Konto einer Jugendgruppe gehen, die in den letzten Wochen erhebliche Schäden angerichtet hat. Dabei rollten sie am vergangenen Wochenende unter anderem einen schweren Betonpoller gegen einen Ford, zerstachen Autoreifen und schlugen Fensterscheiben ein. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Außerdem soll die Gruppe auch an und in einem VW-Passat ihr Unwesen getrieben haben.

Zu diesen Fällen und auch zum neuesten Fall sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat etwas gesehen, oder kann Hinweise zu den Verursachern geben? Die Polizei Ebermannstadt ist unter der Telefonnummer (09194)73880 zu erreichen.